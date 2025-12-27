Anadolu Ajansı
Bursa'da plastik kalıp atölyesinde yangın! Başka iş yerine de sıçradı
Bursa'da plastik kalıp atölyesinde başlayan yangın bitişikteki iş yerine de sıçradı. Olay yerine gelen ekipler alevlere müdahale ediyor.
Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki Veysel Karani Mahallesi'nde bir plastik kalıp atölyesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
BİTİŞİKTEKİ İŞ YERİNE DE SIÇRADI
Kısa sürede büyüyen alevler, bitişikteki çelik kapı imalatı yapan bir iş yerine de sıçradı.
EKİPLER BÖLGEDE
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.
