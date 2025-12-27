Ara transfer döneminde kadroyu güçlendirmek adına çalışmalarına ara vermeden devam eden Fenerbahçe'nin, Atalanta'nın 28 yaşındaki Nijeryalı yıldızı Ademola Lookman'a teklif yaptığı ve görüşmelerin olumlu ilerlediği belirtildi. Türkiye'ye gelmeye sıcak bakan Lookman'ın, Galatasaray'da forma giyen vatandaşı Victor Osimhen'den bilgi aldığı ve Cenk Tosun'un da olumlu referans verdiği kaydedildi.

Transfer çalışmaları tüm hızıyla sürdüren sarı lacivertliler, Atalanta'dan Ademola Lookman'ı kadrosuna katmak için görüşmelerine devam ediyor.

25 MİLYON AVROLUK TEKLİF

Sabah'ta yer alan habere göre; Fenerbahçe, Atalanta'ya Ademola Lookman için 25 milyon avroluk teklifte bulundu.

Sarı lacivertlilerin teklifine 40 milyon avro ile cevap veren İtalyan ekibiyle pazarlık süreci devam ediyor. Fenerbahçe ile Atalanta'nın bonservis bedeli konusunda orta yolu bulabileceği belirtiliyor.

OSIMHEN'E FENERBAHÇE'Yİ SORDU

Türkiye'ye gelmeye sıcak bakan Nijeryalı futbolcunun, Fenerbahçe hakkında bilgi toplamaya başladığı ve milli takımdan arkadaşı Victor Osimhen'le görüşerek İstanbul'u sorduğu kaydedildi.

CENK TOSUN OLUMLU BİLGİ VERDİ

Lookman'ın ayrıca Everton'dan eski takım arkadaşı Cenk Tosun'u da aradığı ve Tosun'un Nijeryalı yıldıza olumlu referans verdiği belirtildi.

