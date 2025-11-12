Akdeniz'de Antalya açıklarında peş peşe depremler! AFAD ilk verileri paylaştı

Son dakika deprem haberi... Akdeniz Antalya açıklarında saat 12.31'de 5,2 büyüklüğünde ve saat 12.41'de 4,8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Akdeniz olan 5,2 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 15 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

BÖLGE BEŞİK GİBİ

Yine aynı bölgede bu kez de saat 12,41'de 4,8 büyüklüğünde ikinci bir deprem meydana geldi. İkinci deprem, yerin 14 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

DEPREM MERSİN VE ANTALYA'DAN HİSSEDİLDİ

Kıbrıs açıklarına yakın bir noktada meydana gelen deprem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) yanı sıra Antalya ve Mersin'den de hissedildi.

Öte yandan Kandilli Rasathanesi ise, Akdeniz'de meydana gelen korkutan depremin büyüklüğünü 5,1 olarak kayıtlara geçti.