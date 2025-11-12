Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Akdeniz'de Antalya açıklarında peş peşe depremler! AFAD ilk verileri paylaştı

Akdeniz'de Antalya açıklarında peş peşe depremler! AFAD ilk verileri paylaştı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Akdeniz&#039;de Antalya açıklarında peş peşe depremler! AFAD ilk verileri paylaştı
Gündem Haberleri

Akdeniz son dakika depremlerle sallandı. Antalya açıklarında 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Antalya ve Mersin'in Anamur ilçelerinden hissedildi. 5,2 büyüklüğündeki depremden 10 dakika sonra yine aynı bölgede bu kez de 4,8 büyüklüğünde ikinci bir deprem meydana geldi.

Son dakika deprem haberi... Akdeniz Antalya açıklarında saat 12.31'de 5,2 büyüklüğünde ve saat 12.41'de 4,8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Akdeniz olan 5,2 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 15 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

BÖLGE BEŞİK GİBİ

Yine aynı bölgede bu kez de saat 12,41'de 4,8 büyüklüğünde ikinci bir deprem meydana geldi. İkinci deprem, yerin 14 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

DEPREM MERSİN VE ANTALYA'DAN HİSSEDİLDİ

Kıbrıs açıklarına yakın bir noktada meydana gelen deprem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) yanı sıra Antalya ve Mersin'den de hissedildi.

Öte yandan Kandilli Rasathanesi ise, Akdeniz'de meydana gelen korkutan depremin büyüklüğünü 5,1 olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

