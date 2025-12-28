Brigitte Bardot kimdir? sorusu gündeme damga vurdu. Fransız sinemasının tanınmış isimlerimden biri olan Brigitte Bardot, oyunculuğu ve özel hayatıyla öne çıkan bir isim oldu. 1950’li ve 1960’lı yıllarda rol aldığı filmlerle dünya çapında ün kazanan Bardot, sinema kariyerinin ardından farklı bir yol izledi. İşte Brigitte Bardot’un hayatı ve biyografisi…

Fransız sinemasının en tanınmış oyuncularından biri olan Brigitte Bardot, Sensiz Yaşayamam', 'Nefret - Uslanmaz Dilber' gibi filmlerle ismini geniş kitlelere duyurmayı başardı. Tarzı ve canlandırdığı karakterlerle bir döneme damga vuran Bardot, sinema kariyeri ve özel hayatıyla uzun yıllar gündemde kaldı. İşte Brigitte Bardot’un hayatı ve biyografisi…

8 Eylül 1934 yılında doğan Brigitte Bardot BAFTA ödülüne aday gösterilmiş eski Fransız sinema oyuncusu, manken, şarkıcıdır. En çok 1950'lerin ve 1960'ların kadın figürü olarak bilinir.

küçük yaşlarda bale eğitimi aldı ve disiplinli bir çocukluk geçirdi. Gençlik yıllarında modellik yapmaya başlayan Bardot, bir dergi kapağında yer almasının ardından sinema dünyasının dikkatini çekti. 1950’li yılların başında oyunculuğa adım attı ve kısa sürede tanınmaya başladı.

Asıl çıkışını 1956 yılında rol aldığı filmiyle yaptı. Bu film, Bardot’u yalnızca Fransa’da değil dünya çapında tanınmasını sağladı. 1960’lı yıllar boyunca birçok önemli yapımda başrol oynadı ve dönemin en çok konuşulan kadın oyuncularından biri oldu.

Genç yaşta sinemadan uzaklaşmayı tercih eden Bardot, 1970’li yılların başında oyunculuğu bıraktı. Kariyeri boyunca birçok evlilik yaptı ve özel hayatı sık sık magazin gündeminde yer aldı.

