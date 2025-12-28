Fransız sinemasının dünya çapında tanınan yıldızlarından Brigitte Bardot, 91 yaşında hayatını kaybetti.

Fransız sinemasının en büyük isimlerinden olan Brigitte Bardot 'Sensiz Yaşayamam', 'Nefret - Uslanmaz Dilber' gibi filmlerle bir döneme damga vurmuştu. Ünlü oyuncudan kötü haber geldi.

Yaklaşık üç haftadır hastanede yatan 91 yaşındaki efsane oyuncu hayatını kaybetti.

Yaklaşık 50 filmde rol alan Bardot, 1970’li yılların başında oyunculuğu bırakarak farklı bir yol izledi.

Fransız sinemasının efsanesi Brigitte Bardot 91 yaşında vefat etti

SON 50 YILA DAMGA VURDU

28 Eylül 1934 tarihinde Fransa'da doğan Bardot, 1950'ler ve 1960'lara damga vurdu.

Sanat kariyerinin ardından hayvan hakları çalışmalarına ağırlık veren Bardot, bu alandaki çıkışlarıyla sık sık gündeme geldi. Bardot’nun Fransa’daki aşırı sağcı Ulusal Cephe’ye verdiği açık destek ise kamuoyunda geniş tartışmalara neden oldu.

1994’te yayımlanan “Brigitte Bardot: İki Hayat” adlı biyografinin yazarı Jeffrey Robinson, Closer Weekly dergisine verdiği söyleşide Bardot’nun özel yaşamına dair çarpıcı değerlendirmelerde bulunmuştu. Robinson, Bardot’nun şöhretin zirvesinde yaşadığı içsel çatışmalara dikkat çekmişti.

"Aşırı miktardaki şöhretin ortasında çok kafası karışık, yalnız bir insandı. Ağır depresyon yaşayan ama bununla nasıl başa çıkacağını hiç öğrenemeyen bir kadındı."

Güzelliği ve zarafeti, Brigitte Bardot’yu yalnızca Fransa’da değil dünya genelinde tanınan bir figür haline getirdi. Bardot, sinema kariyerinin yanı sıra moda dünyasında da kalıcı bir iz bıraktı ve döneminin en güçlü stil ikonlarından biri olarak kabul edildi. Bugün bile birçok ünlü model ve tasarımcının Bardot’dan ilham alan çekimlere imza attığı, onun sade ama iddialı stilinin hâlâ taklit edildiği görülüyor.

