2025 yılı, sanat, müzik ve televizyon dünyası için adeta bir “kayıplar yılı” olarak kayıtlara geçti. Yıl boyunca peş peşe gelen vefat haberleri, yalnızca sanat camiasını değil, milyonlarca hayranı da derin bir hüzne boğdu. Türk müziğinin efsane isimlerinden Yeşilçam’ın usta oyuncularına, televizyon dizilerinin unutulmaz yüzlerinden sahnelerin yıldızlarına kadar birçok değerli isim bu yıl aramızdan ayrıldı. İşte 2025 yılında ölen ünlüler…

FERDİ TAYFUR – 2 OCAK 2025 Arabesk müziğin yaşayan efsanelerinden Ferdi Tayfur, 2 Ocak 2025’te 79 yaşında hayatını kaybetti. Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden sanatçının, tedavi gördüğü hastanede beyin ve böbrek yetmezliği nedeniyle vefat ettiği bildirildi.

“Emmoğlu”, “Huzurum Kalmadı”, “Çeşme” gibi eserleriyle milyonların hafızasına kazınan Tayfur, yalnızca müziğiyle değil, sinema kariyeriyle de Türk sanat tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Vefatı ise müzik dünyasında büyük bir boşluk meydana getirdi.



SELİM İLERİ Türk edebiyatının usta kalemlerinden Selim İleri, 75 yaşında hayatını kaybetti. Roman, öykü ve deneme türlerinde verdiği eserlerle edebiyat dünyasında derin izler bırakan İleri “Cehennem Kraliçesi”, “Pastırma Yazı” ve “Her Gece Bodrum” gibi yapıtlarıyla geniş bir okur kitlesine ulaşmıştı. Vefatı, edebiyat camiasında büyük üzüntüyle karşılandı.



BEDİA ENER – 13 OCAK 2025 Tiyatro, sinema ve televizyonun usta isimlerinden Bedia Ener, 13 Ocak 2025’te 70 yaşında hayatını kaybetti. “Yaprak Dökümü”, “Melek Apartmanı” ve “Ada Masalı” gibi yapımlarla tanınan Ener’in, beyninde oluşan lenfoma nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.



DENİZ ARMAN – 24 OCAK 2025 Gazeteci ve spiker Deniz Arman, akciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde 24 Ocak’ta 63 yaşında vefat etti.

Arman için 25 Ocak’ta Beşiktaş Vişnezade Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Kılınan cenaze namazının ardından usta gazetecinin naaşı Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verildi.



KAHTALI MIÇE (MUSTAFA KAHTALI) – 15 ŞUBAT 2025 Halk müziğinin sevilen isimlerinden Kahtalı Mıçe olarak tanınan Mustafa Kahtalı, 15 Şubat 2025’te 72 yaşında hayatını kaybetti. İnce bağırsak kanseriyle mücadele eden sanatçı, Antalya’da tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Kahtalı’nın cenazesi, 16 Şubat’ta memleketi Adıyaman’ın Kahta ilçesinde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.



MUHAMMET EMİN GÜMÜŞKAYA – 18 ŞUBAT 2025 Kamuoyunun büyük bölümünün “Çocuklar Duymasın” dizisiyle tanıdığı usta oyuncu Muhammet Emin Gümüşkaya, 18 Şubat 2025’te 77 yaşında hayatını kaybetti.

Pendik’te özel bir hastanede akciğer yetmezliği nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören Gümüşkaya’nın vefatı sanat dünyasında üzüntüyle karşılandı. Cenazesi, Emir Sultan Camii’nde kılınan namazın ardından Emir Sultan Mezarlığı’ndaki aile kabristanlığına defnedildi.



EDİP AKBAYRAM – 2 MART 2025 Türk müziğinin güçlü sesi Edip Akbayram, 2 Mart 2025’te 74 yaşında vefat etti. “Aldırma Gönül”, “Hasretinle Yandı Gönlüm” ve “Güzel Günler Göreceğiz” gibi unutulmaz şarkılara imza atan sanatçının, çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı.



OSMAN SINAV – 20 MART 2025 Türk televizyonuna damga vuran usta yönetmen ve yapımcı Osman Sınav, 20 Mart 2025’te 68 yaşında vefat etti. “Deli Yürek”, “Ekmek Teknesi” ve “Kurtlar Vadisi” başta olmak üzere hafızalara kazınan birçok projeye imza atan Sınav, uzun yıllar boyunca sektörün yönünü belirleyen en etkili isimler arasında yer aldı.



FİLİZ AKIN – 21 MART 2025 Yeşilçam’ın zarafetiyle hafızalara kazınan usta oyuncusu Filiz Akın, 21 Mart 2025’te 82 yaşında hayatını kaybetti. Uzun yıllar sağlık sorunlarıyla mücadele eden Akın’ın vefatı, ailesinin isteği doğrultusunda kamuoyuna duyurulmadı. Sanatçının cenazesi, vasiyeti üzerine yalnızca ailesinin katılımıyla Aşiyan Mezarlığı’nda toprağa verildi.



VOLKAN KONAK – 31 MART 2025 Karadeniz müziğinin güçlü sesi Volkan Konak, 31 Mart 2025’te 58 yaşında hayatını kaybetti. Kıbrıs’ta verdiği konser sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Konak’ın ölümü, müzik dünyasında büyük yankı uyandırdı. Sahne enerjisi, kendine özgü yorumu ve eserleriyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan sanatçının vefatı, derin üzüntü oluşturdu.



İLHAN ŞEŞEN – 26 MAYIS 2025 Türk müziğinin duayen isimlerinden İlhan Şeşen, 26 Mayıs 2025’te 76 yaşında hayata veda etti. 2023 yılında akciğer kanseri teşhisi konulan sanatçı, bir süredir tedavi görüyordu.

“Sarılınca Sana”, “Ellerimde Çiçekler” ve “Neler Oluyor Bize?” gibi unutulmaz şarkılara imza atan Şeşen’in cenazesi, Şakirin Camii’nde kılınan namazın ardından Karacaahmet Mezarlığı’na defnedildi.



SABRİ UGAN – 29 HAZİRAN 2025 Türk sporunun yakın tarihine sesiyle damga vuran, birçok kritik karşılaşmanın anlatımıyla hafızalarda yer edinen spor spikeri ve yorumcusu Sabri Ugan hayatını kaybetti. 62 yaşındaki Ugan’ın, üç aydır akciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü öğrenildi. Ugan, 17 Haziran’da yayımladığı bir video mesajda ciddi sağlık sorunları yaşadığını belirterek, bu nedenle uzun süredir sosyal medyadan uzak kaldığını kamuoyuyla paylaşmıştı. Vefat haberi, spor camiasında büyük üzüntüye neden oldu.



GÜLLÜ – 26 EYLÜL 2025 Arabesk müziğin güçlü seslerinden Güllü, 26 Eylül 2025’te 51 yaşında hayatını kaybetti. Yalova’daki evinde yaşanan olay sonucu pencereden düşen sanatçının ölümü, müzik dünyasında şok etkisine neden oldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kamuoyunun gündemine oturdu.



ARİF ERKİN GÜZELBEYOĞLU – 16 EKİM 2025 Sinema ve televizyon dünyasının usta isimlerinden Arif Erkin Güzelbeyoğlu, 16 Ekim 2025’te 90 yaşında hayatını kaybetti. “Yabancı Damat”, “Hayat Devam Ediyor” ve “Beyaz Melek” gibi yapımlarda rol alan Güzelbeyoğlu, uzun kariyeri boyunca birçok unutulmaz karaktere hayat verdi.



ENGİN ÇAĞLAR – 1 KASIM 2025 Yeşilçam’ın jönlerinden Engin Çağlar, 1 Kasım 2025’te 85 yaşında hayatını kaybetti. Şişli’de geçirdiği bir trafik kazası sonrası hastaneye kaldırılan Çağlar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 1960 ve 1970’li yılların popüler filmleriyle tanınan sanatçının vefatı, sinema tarihine ilgi duyanları derinden etkiledi.



AHMET GÜLHAN – 3 KASIM 2025 Tiyatro ve sinemanın sevilen yüzlerinden Ahmet Gülhan, 85 yaşında hayatını kaybetti. Akciğer rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan usta oyuncunun durumu ağırlaşmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Gülhan’ın vefatı, sanat camiasında büyük üzüntüye neden oldu.



MUAZZEZ ABACI – 12 KASIM 2025 Türk Sanat Müziği’nin efsane isimlerinden Muazzez Abacı, 12 Kasım 2025’te 78 yaşında, doğum gününde hayatını kaybetti. Sanatı ve yorumuyla Türk müziğine damga vuran Abacı’nın cenazesi, Cebeci Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi.



