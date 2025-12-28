Türkiye’de dondurucu soğuklar etkili olurken, en düşük sıcaklık eksi 19,4 dereceyle Sivas’ın İmranlı ilçesinde ölçüldü. Sokaklar gibi termometreler de buz tuttu.

Türkiye'nin en soğuk yerleşim yerlerinden birisi olan Sivas'ın İmranlı ilçesi yine şaşırtmadı. Yaz aylarında bile geceleri kış soğuklarının yaşandığı ilçede hava sıcaklığı sıfırın altında -19.4 dereceye kadar düştü.

Termometreler dondu! Sivas - 19 dereceyi gördü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre geçtiğimiz gün Türkiye'de en düşük sıcaklığın ölçüldüğü yerleşim yeri sıfırın altında 19.4 derece ile İmranlı ilçesi oldu.

En düşük sıcaklık ise sıfırın altında 20,9 derece ile Rize'nin İkizdere ilçesi sınırları içerisindeki Ovit yaylasında ölçüldü.

