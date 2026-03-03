İsrail, ABD ve İran arasındaki gerilim akaryakıt fiyatlarına da yansıdı. Benzin ve motorin (mazot) fiyatlarına zam yapılacağı ortaya çıktı. Peki, motorine ne zaman zam gelecek? Benzin ve motorin (mazot) fiyatları ne kadar olacak?

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı askeri operasyonların ardından Orta Doğu’da tansiyon hızla yükseldi. Bölgedeki gerilimin Körfez ülkelerine de sıçramasıyla birlikte küresel enerji piyasaları alarm durumuna geçti. Dünya petrol ticaretinin en kritik geçiş noktalarından biri olarak kabul edilen Hürmüz Boğazı’nı gemi geçişlerine kapattığını duyurması, petrol arzına ilişkin endişeleri artırdı.

Akaryakıta zam tarihi belli oldu! Benzin ve motorin (mazot) fiyatları ne kadar olacak?

Uzmanlar, Orta Doğu’da oluşan "ateş çemberi"nin yalnızca bölgesel güvenliği değil, küresel ekonomiyi de doğrudan etkilediğine dikkat çekiyor.

ENZİN VE MOTORİN FİYATLARINA NE ZAMAN ZAM GELECEK?

Brent petrolün artması sebebiyle salıyı çarşambaya bağlayan gece motorinin litre fiyatına 5 lira 60 kuruş, benzinin litresine ise 2,10 TL zam yapılacağı beklentisi oluştu. Motorinin İstanbul'da 67,09 liraya, Ankara'da 68,19 liraya, İzmir'de 68,46 liraya, Şırnak, Bitlis, Bingöl gibi ülkemizin doğu illerinde 70 liradan satılması bekleniyor.

Akaryakıt fiyatları; Brent petrol fiyatı, döviz kuru ve uluslararası rafineri maliyetlerine bağlı olarak günlük bazda değişiklik gösterebiliyor.



