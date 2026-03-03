Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Samsunspor karşılaşması için bilet satış süreci başladı. Fenerbahçe ile Samsunspor arasında 8 Mart Pazar günü saat 20.00’de oynanacak mücadele, Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde futbolseverlerle buluşacak.

Fenerbahçe-Samsunspor maç biletleri satışa çıktı! 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında kadın, çocuk ve öğrenci taraftarlara özel yüzde 50 indirim uygulanağı Fenerbahçe'nin resmi internet sitesi üzerinden duyuruldu. İndirimli satış süreci kadın taraftarlar için 3 Mart’ta Kongre ve Temsilci Üyelerle başladı. İşte, Fenerbahçe-Samsunspor maç bileti fiyatları...

Fenerbahçe-Samsunspor maç biletleri satışa çıktı mı, bilet fiyatları ne kadar? 8 Marta özel indirim açıklaması!

FENERBAHÇE - SAMSUNSPOR MAÇ BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

Fenerbahçe - Samsunspor karşılaşmasının biletleri satışa çıktı. Fenerbahçe ile Samsunspor arasında 8 Mart Pazar günü saat 20.00’de Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak mücadele için ilk etap satışlar 3 Mart Salı günü başladı.

4 Mart Çarşamba günü saat 11.00 itibarıyla Fenerbahçe Kart ve Fenerpara sahipleri için satışlar başlayacak. 5 Mart Perşembe günü saat 11.00’den itibaren ise genel satışa geçilecek.

Fenerbahçe-Samsunspor maç biletleri satışa çıktı mı, bilet fiyatları ne kadar? 8 Marta özel indirim açıklaması!

FENERBAHÇE - SAMSUNSPOR MAÇ BİLETİ FİYATLARI

KUZEY - SPOR TOTO TRİBÜNÜ: 1.500.00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST A - I BLOK: 2.700,00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST B - H BLOK: 3.000,00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST C - G BLOK: 3.550,00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST D - F BLOK: 3.950,00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST E BLOK: 4.250,00 TL

FENERIUM ALT - MARATON ALT A - I BLOK: 5.950,00 TL

FENERIUM ALT - MARATON ALT B - H BLOK: 6.850,00 TL

FENERIUM ALT - MARATON ALT C - G BLOK: 8.200,00 TL

FENERIUM ALT - MARATON ALT Adidas D - F BLOK: 9.300,00 TL

VIP (FENERIUM ALT - MARATON ALT Adidas E BLOK): 28.150,00 TL

İndirimli Fiyatlar;

Kuzey Tribün 750,00 TL

Fenerium Üst I Blok 1.350,00 TL

Fenerium Üst H Blok 1.500,00 TL

Fenerium Alt I Blok 2.975,00 TL

Fenerium Alt H Blok 3.425,00 TL

Fenerium Alt G Blok 4.100,00 TL

Fenerium Alt F Blok 4.650,00 TL

Haberle İlgili Daha Fazlası