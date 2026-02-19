rendyol Süper Lig’de 23. hafta heyecanı yaklaşırken, Beşiktaş’ın Göztepe ile oynayacağı karşılaşmanın biletleriyle ilgili detaylar netleşti. Siyah-beyazlı kulüp, Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak mücadele için bilet satış takvimini ve tribün tribün fiyatları duyurdu. İşte, Beşiktaş Göztepe maç biletleri satış tarihi ve fiyatları...

Beşiktaş Göztepe maç biletleri için satış tarihi ve fiyatlar duyuruldu. Bilet satışlarının BJK SuperApp üzerinden yürütüleceği belirtilirken, taraftarların bilet satın alabilmesi için Passo bilgileriyle sisteme giriş yapması gerekiyor. Ön satış dönemi Kara Kartal+ üyeleri için geçerli olurken, genel satışın başlamasıyla birlikte tüm taraftarlar bilet satın alabilecek.

Beşiktaş Göztepe maç biletleri satışa çıktı mı? Bilet fiyatları belli oldu!

BEŞİKTAŞ-GÖZTEPE MAÇ BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

Beşiktaş’ın Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Göztepe ile oynayacağı karşılaşmanın bilet satış takvimi belli oldu. Siyah-beyazlı kulübün duyurusuna göre maç biletleri 19 Şubat günü saat 13.00 itibarıyla BJK SuperApp üzerinden ön satışa sunulacak.

Beşiktaş Göztepe maç biletleri genel satışı ise 20 Şubat Cuma günü saat 10.00’da başlayacak. Ön satış dönemi, BJK SuperApp Kara Kartal+ üyelerine özel olarak uygulanacak.

Beşiktaş Göztepe maç biletleri satışa çıktı mı? Bilet fiyatları belli oldu!

GÖZTEPE MAÇI BİLET FİYATLARI

VIP 100: 14.000 TL

VIP 101-126: 9.000 TL

1.Kategori: 2.950 TL

2.Kategori: 2.650 TL

3.Kategori: 2.350 TL

4.Kategori: 1.900 TL

5.Kategori: 1.750 TL

6.Kategori: 1.500 TL

Doğu Üst: 1.750 TL

7.Kategori: 1.150 TL

8.Kategori: 975 TL

Beşiktaş Göztepe maç biletleri satışa çıktı mı? Bilet fiyatları belli oldu!

BEŞİKTAŞ-GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş ile Göztepe arasındaki mücadele 22 Şubat Pazar günü oynanacak. Karşılaşma saat 20.00’de Tüpraş Stadyumu’nda başlayacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası