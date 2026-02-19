Güney Kore’de eski Devlet Başkanı Yoon’a müebbet hapis
Yoon Suk Yeol, 2024’te ilan ettiği sıkıyönetim nedeniyle “ayaklanmaya liderlik etmekten” suçlu bulunarak müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Seul Merkez Bölge Mahkemesi, Yoon’un parlamentoyu işlevsiz hale getirmeyi hedeflediğine hükmetti.
Yonhap'ın haberine göre, Seul Merkez Bölge Mahkemesi, Yoon'un davasında kararını açıkladı. Mahkeme, Yoon'un sıkıyönetim ilanının ardından parlamento binasına asker gönderip, Ulusal Meclisi "işlevsiz hale getirmeyi" hedeflediğini belirterek eski Devlet Başkanı'nı "ayaklanmaya liderlik etmekten" suçlu buldu.
Yoon, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Güney Kore'de özel yetkili savcılar, sıkıyönetim ilanına ilişkin davada Yoon'a idam cezası verilmesini talep etmişti.
YOON'UN SIKIYÖNETİM İLANI VE AZİL SÜRECİ
Dönemin Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024'te "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş, Ulusal Meclisin bu kararı kaldırması üzerine geri adım atmak zorunda kalmıştı.
Trump resti çekti! Güney Kore'ye tarifeler yüzde 25’e çıktı
Ulusal Meclisin 14 Aralık 2024'te yaptığı oylamada azli istenen Yoon, geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştı. Anayasa Mahkemesi, 4 Nisan 2025'te verdiği kararda, Ulusal Meclisin azil istemini kabul ederek Yoon'un görevden alınmasını onaylamıştı.
Yoon'un görevden azledilmesinin ardından yapılan seçimi kazanan ana muhalefetteki Demokratik Partinin (DP) adayı Lee Jae-myung, 4 Haziran 2025'te Mecliste yemin ederek resmen görevine başlamıştı.