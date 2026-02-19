İslam dünyasında büyük bir manevi iklim olarak kabul edilen Ramazan ayı ilk, orta ve son 10 gününün faziletleri dikkat çekiyor. Hadislerde yer alan bilgilere göre ayın ilk günleri rahmet, ortası bağışlanma, son günleri ise kurtuluş olarak ifade ediliyor.

Oruç ibadetinin yerine getirildiği Ramazan ayında yapılan ibadetlerin sevabının katlandığına dair rivayetler, bu ayın her gününü ayrı bir anlamlı hale getiriyor. İslam alimlerinin aktardığı bilgilere göre Ramazan’ın ilk, orta ve son on günü faziletleri...

RAMAZAN AYININ İLK 10 GÜNÜ FAZİLETLERİ NELERDİR?

Ramazan ayının ilk günleri “rahmet” olarak nitelendiriliyor. Bu dönemde Allah’ın kullarına rahmetiyle muamele ettiği, ibadetlerin ve yapılan hayırların sevabının kat kat verildiği bildiriliyor.

İlk on gün, Ramazan ayına manevi hazırlığın yoğunlaştığı bir dönem olarak kabul ediliyor. İftar vermek, sadaka vermek, Kur’an-ı Kerim okumak ve teravih namazı kılmak bu günlerde yapılan ibadetler arasında.

Ya Resûlallah! Her birimiz, bir oruçluya iftar verecek, onu doyuracak kadar zengin değiliz, deyince. Resûlullah efendimiz;

(Bir hurma ile iftar verene de, yalnız su ile oruç açtırana da, biraz süt ikram edene de, bu sevap verilecektir. Bu ay, öyle bir aydır ki, ilk günleri rahmet, ortası af ve mağfiret ve sonu Cehennemden azad olmaktır. Bu ayda, emri altında olanların vazifesini hafifletenleri, Allahü teâlâ affedip, Cehennem ateşinden kurtarır. Bu ayda dört şeyi çok yapınız! Bunun ikisini Allahü teâlâ çok sever. Bunlar, Kelime-i şehadet söylemek ve istiğfar etmektir. İkisini de, zaten her zaman yapmanız lâzımdır. Bunlar da Allahü teâlâdan Cenneti istemek ve Cehennem ateşinden Ona sığınmaktır. Bu ayda, bir oruçluya su veren bir kimse, kıyamet günü susuz kalmayacaktır) buyurdu.

RAMAZAN AYININ İKİNCİ 10 GÜNÜ

Ramazan ayının ikinci on günü bağışlanma dönemi olarak ifade ediliyor. Bu günlerde yapılan ibadetler ve edilen dualarla günahların affedilir. Oruç ibadetinin sabırla yerine getirilmesinin mükâfatının büyük olduğu, kişinin geçmiş günahlarının bağışlanmasına vesile olacağı biliniyor.

"Ramazan bereket ayıdır. Allahü teâlâ bu ayda, günahları bağışlar, duaları kabul eder. Bu ayın hakkını gözetin! Ancak Cehenneme gidecek olan, bu ayda rahmetten mahrum kalır." (Taberani)

"Ramazan ayı mübarek bir aydır. Allahü teâlâ, size ramazan orucunu farz kıldı. O ayda rahmet kapıları açılır, Cehennem kapıları kapanır, şeytanlar bağlanır. O ayda bir gece vardır ki, bin aydan daha kıymetlidir. O gecenin [Kadir gecesinin] hayrından mahrum kalan, her hayırdan mahrum kalmış sayılır." (Nesai)

RAMAZAN AYININ SON 10 GÜNÜ FAZİLETLERİ

Ramazan ayının son günleri ise cehennemden kurtuluş olarak nitelendiriliyor.Kadir Gecesi’nin bu günler içinde yer alması, son on günü daha da önemli hale getiriyor.

Son on gün, ibadetin yoğunlaştırıldığı, Kur’an-ı Kerim hatimlerinin tamamlandığı ve kişinin manevi olarak kendini yenilediği bir dönemdir. Bu süreçte yapılan tövbe ve duaların kabul edileceği, birçok kişinin bağışlanacağına dair rivayetler yer alıyor.

Resûlullah efendimizin şaban ayının son günü hutbede şöyle buyurduğunu bildirmektedir:

"Ey Müslümanlar! Üzerinize öyle büyük bir ay gölge vermek üzeredir ki, bu aydaki bir gece ki Kadir gecesi, bin aydan daha faydalıdır. Allahü teâlâ, bu ayda, her gün oruç tutulmasını emretti. Bu ayda, geceleri teravih namazı kılmak da sünnettir. Bu ayda, Allah için ufak bir iyilik yapmak, başka aylarda, farz yapmış gibidir. Bu ayda, bir farz yapmak, başka ayda yetmiş farz yapmak gibidir. Bu ay, sabır ayıdır. Sabredenin gideceği yer Cennettir. Bu ay, iyi geçinmek ayıdır. Bu ayda müminlerin rızkı artar. Bir kimse, bu ayda, bir oruçluya iftar verirse, günahları affolur. Hak teâlâ, onu Cehennem ateşinden azad eder. O oruçlunun sevabı kadar, ona sevap verilir."

