UEFA Konferans Ligi’nde heyecan play-off turuyla devam ederken, temsilcimiz Samsunspor kritik deplasman maçına çıkıyor. Kırmızı-beyazlı ekip, son 16 play-off turu ilk karşılaşmasında Kuzey Makedonya temsilcisi Shkendija ile karşı karşıya gelecek. Shkendija-Samsunspor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta merak edilirken muhtemel ilk 11 ve canlı yayın bilgileri de netlik kazandı!

Samsunspor’da maç öncesi teknik direktör değişikliği oldu. Thomas Reis ile yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen Thorsten Fink, kırmızı-beyazlı takımın başında ilk kez resmi bir maçta sahaya çıkacak. Peki, Shkendija-Samsunspor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

Shkendija-Samsunspor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Canlı yayın bilgileri belli oldu!

SHKENDIJA-SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDE İZLENİR?

UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Shkendija ile karşılaşacak Samsunspor’un mücadelesinin canlı yayın bilgileri belli oldu. Shkendija-Samsunspor maçı TRT 1 ekranlarından şifresiz ve canlı yayınlanacak.

Shkendija-Samsunspor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Canlı yayın bilgileri belli oldu!

SHKENDIJA-SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Temsilcimiz Samsunspor Shkendija ile deplasmanda bugün karşı karşıya gelecek. Üsküp’te National Arena Todor Proeski Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 23.00’te başlayacak.

Shkendija-Samsunspor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Canlı yayın bilgileri belli oldu!

SHKENDIJA-SAMSUNSPOR MUHTEMEL İLK 11

Shkendija: Gaye, Murati, Fetai, Meljichi, Webster, Ramadani, Alhassan, Krasnigi, Spahiu, Mazari, Tamba

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Celil, Makumbou, Ntcham, Holse, Assoumou, Ndiaye

Shkendija-Samsunspor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Canlı yayın bilgileri belli oldu!

MAÇIN HAKEMİ KİM?

Shkendija-Samsunspor karşılaşmasını Norveçli hakem Rohit Saggi yönetecek. Saggi’nin yardımcılıklarını yine Norveç Futbol Federasyonu’ndan Anders Olav Dale ve Jorgen Ronning Valstadsve yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Daniel Higraff olacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası