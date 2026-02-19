Edirne'de yağışların ardından taşkın riski sürüyor. Tunca Nehri'nin debisi 208 metreküp/saniyeyle zirve yaptıktan sonra 201’e gerilese de “kırmızı” uyarı devam ediyor. Meriç Nehri ise 1273 metreküp/saniyeye ulaşarak Bosnaköy çevresinde tarım arazilerini suyla kapladı.

Edirne'de Tunca Nehri'nin debisi düşüşe geçti, Meriç Nehri'nde ise yükselme devam ediyor.

Edirne ve kaynağını aldığı Bulgaristan'da son günlerde etkili olan yağışların ardından debisi yükselen Tunca Nehri'nin dün sabah taşması sonucu, Sarayiçi Adası'nda tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı er meydanı da su altında kalmıştı.

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı er meydanı da su altında kaldı.

DEBİSİ DÜŞTÜ

Tunca'nın debisi, gece saatlerinde 208 metreküp/saniye seviyesinde pik yaptı. Bu seviyeden sonra düşüşe geçen nehrin debisi, son ölçümlerde 201 metreküp/saniye olarak kaydedildi. Düşüşe rağmen DSİ'nin Tunca Nehri için verdiği "kırmızı" uyarı seviyesi devam ediyor.

MERİÇ NEHRİ YÜKSELİYOR

Öte yandan, Meriç Nehri'nin debisinde yükseliş sürüyor. Nehrin debisinin 1273 metreküp/saniyeye çıkması sonrası su Bosnaköy civarında tarım arazilerine yayılmaya başladı.

