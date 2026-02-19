Galatasaray’ın ardından gözler diğer temsilcimizde... Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda eski hocası Vitor Pereira’nın yeni takımı Nottingham’a karşı. Karşılaşma öncesi ekiplerin muhtemel 11'leri belli oldu.

Avrupa kupalarında heyecanımız bugün de devam edecek. Kulüpler bazında Avrupa’nın iki numaralı organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Kanarya İngiltere temsilcisi Nottingham Forest’ı ağırlayacak. Temsilcimiz önümüzdeki hafta deplasmanda oynanacak maç öncesi avantaj arayacak. Bu turu geçen bir sonraki ayakta Danimarka’nın Midtjylland ya da İspanya’nın Real Betis ekibiyle eşleşecek. F.Bahçe’de Semedo ve Oğuz Aydın kart sınırında bulunuyor.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe

Ederson

Semedo

Skriniar

Oosterwolde

Mert

Fred

Guendouzi

Kante

Kerem

Asensio

Cherif

Nottingham

Gunn

Aina

Milenkovic

Morato

Williams

Anderson

Sangare

Ndoye

Gibbs-White

Hudson-Odoi

Jesus

