Türkiye Gazetesi
İşte Fenerbahçe - Nottingham Forest maçının muhtemel 11'leri
Galatasaray’ın ardından gözler diğer temsilcimizde... Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda eski hocası Vitor Pereira’nın yeni takımı Nottingham’a karşı. Karşılaşma öncesi ekiplerin muhtemel 11'leri belli oldu.
Avrupa kupalarında heyecanımız bugün de devam edecek. Kulüpler bazında Avrupa’nın iki numaralı organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Kanarya İngiltere temsilcisi Nottingham Forest’ı ağırlayacak. Temsilcimiz önümüzdeki hafta deplasmanda oynanacak maç öncesi avantaj arayacak. Bu turu geçen bir sonraki ayakta Danimarka’nın Midtjylland ya da İspanya’nın Real Betis ekibiyle eşleşecek. F.Bahçe’de Semedo ve Oğuz Aydın kart sınırında bulunuyor.
MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe
Ederson
Semedo
Skriniar
Oosterwolde
Mert
Fred
Guendouzi
Kante
Kerem
Asensio
Cherif
Nottingham
Gunn
Aina
Milenkovic
Morato
Williams
Anderson
Sangare
Ndoye
Gibbs-White
Hudson-Odoi
Jesus
Bizi Takip Edin
YORUMLAR