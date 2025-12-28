Zeytinburnu'nda 4 katlı binada çıkan yangın paniğe neden oldu. Binanın birinci katındaki daire bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Yangında 9 kişi dumandan etkilendi, 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Zeytinburnu Çırpıcı Mahallesi Modabağ Sokak’ta bir binanın giriş katında çıkan yangın yürekleri ağza getirdi. Saat 10.00 sıralarında 4 katlı bir binanın giriş katında yer alan elektrik panosunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Dumanları fark eden ve patlama sesini duyan vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına aldı. Çıkan yangında, 5’i çocuk 9 kişi dumandan etkilendi.

4 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Ekipler içeride mahsur kalanları tahliye ettikten sonra, dumandan etkilenen 5’i çocuk 9 kişiden 4'ü ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin yangınla ilgili incelemeleri ise devam ediyor.

