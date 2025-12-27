Deprem konutlarında bir kura çekimi daha geride kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay Atatürk Caddesi'nde düzenlenen "455 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni"ne katıldı. Törende konutların hak sahipleri canlı olarak kura yöntemiyle belirlendi. Peki deprem konutları kura sonucu isim listesi nasıl öğrenilir?

Günler önce duyurusu yapılan 455 bin kalıcı deprem konutu için kura çekimi ve anahtar teslim süreci bugün (27 Aralık 2025) sona erdi. Adana, Adıyaman, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ve Tunceli illeri yapımı tamamlanan; 95.678 konut ve 9.501 iş yeri, 27 Aralık 2025 Cumartesi günü, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN'ın teşrifleri ile gerçekleşen kura çekimi programında hak sahiplerine ulaştırıldı.

DEPREM KONUTLARI KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni, AFAD YouTube hesapları üzerinden canlı olarak yayınlandı. Kura çekimi sonrasında, kesinleşen sonuçlar e-Devlet Kapısı üzerinde yer alan AFAD sayfasından ilan edilecek.



DEPREM KONUTLARI KURA ÇEKİMİNİN TAMAMINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

