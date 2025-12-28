Ünlü oyuncu Cenk Torun, babasının 2003 yılındaki trajik intiharıyla ilgili detayları ilk kez paylaştı. Terhis olduğu gün babasının acı haberini alan Torun, kardeşini korumak için teşhis işlemini bizzat üstlendiğini ve yaşadığı travma nedeniyle iki yıl boyunca köprüden geçemediğini anlattı. Babasının silahla bir taksiyi durdurup köprüden atladığını belirten Torun, geride sadece "Sizin için yapmak istediklerimi yapamadım" notunun kaldığını söyledi.

Ünlü oyuncu Cenk Torun, TGRT Haber'de pazar günleri yayınlanan 'Yasemin'in Penceresi' programına konuk oldu. Torun, 2003 yılında babasının köprüden atlayarak hayatına son verdiği trajik güne dair sarsıcı detayları da ilk kez paylaştı.

ASKERDEN TERHİS OLDUĞU GÜN GELEN ACI HABER

Cenk Torun, babasının ölüm haberini aldığı günü hayatının en büyük şoku olarak anlattı. O dönem bedelli askerlik imkanı olmadığı için vatani görevini tamamladığını belirten Torun, terhis olduğu günün akşamında kardeşinden gelen bir telefonla babasının intihar ettiğini öğrendiğini söyledi. Torun, o sabah babasını arayarak terhis olduğunu müjdelediğini ve babasının sesinde hiçbir tuhaflık sezmediğini belirterek, "Hadi gelince görüşürüz" diyerek telefonu kapattığını söyledi.

Oyuncu Cenk Torun, TGRT Haber'de yayınlanan 'Yasemin'in Penceresi' programına konuk oldu.

"BABAMI BEN TEŞHİS ETTİM"

Babasının ölüm haberinin ardından apar topar İstanbul'a gelen Torun, teşhis sürecini tek başına üstlendiğini anlattı. Kardeşinin bu travmayı yaşamasını istemediği için babasını bizzat teşhis ettiğini belirten ünlü oyuncu, o anları "Yıkıldığımı hatırlıyorum" sözleriyle dile getirdi. O dönem her şeyin büyük bir soru işareti olduğunu ve hala nedenine dair tam bir bilgiye sahip olmadıklarını da sözlerine ekledi.

Cenk Torun, 90'larda Yonca Evcimik ile 'Çılgın Bediş' dizisinde başrol oynamıştı.

BABASINDAN KALAN SON NOKTU İLK KEZ AÇIKLADI

Babasının intiharıyla ilgili geride bir mektup bırakmadığını, sadece çok kısa bir not bıraktığını açıklayan Cenk Torun, notta babasının, "Sizin için yapmak istediklerimi yapamadım" yazdığını belirtti. Bu not dışında babasının neden böyle bir karar aldığına dair hiçbir fikirlerinin olmadığını söyledi.

Torun, babasının köprüye bir taksiyle girdiğini ve şoförü kişisel silahıyla durdurarak hiç tereddüt etmeden aşağı atladığını anlattı.

CENK TORUN YILLARCA KÖPRÜDEN GEÇEMEMİŞ

Bu travmatik olayın etkilerini uzun süre üzerinden atamadığını ifade eden Torun, yaklaşık iki yıl boyunca Boğaziçi Köprüsü'nü hiç kullanmadığını, geçiş yapması gerektiğinde vapur tercih ettiğini söyledi. Zamanla hayatın devam ettiğini ve insanın bir şekilde yoluna devam etmek zorunda kaldığını belirten oyuncu, "Her şey tam unutulmasa da acılar kalıyor" diye konuştu.

Haberle İlgili Daha Fazlası