Canlı yayında söyledi, sosyal medya karıştı: Oylum Talu’nun 'Taciz' yorumu tepki çekti

Magazin dünyasında peş peşe gelen taciz ifşaları gündemdeki yerini korurken, ünlü sunucu Oylum Talu’nun canlı yayında yaptığı yorum büyük tepki topladı.

Ekol TV’de Cenk Torun’u konuk eden Talu, ifşa sürecinden rahatsız olduğunu dile getirerek, “Bir insan bir insanla karşılıklı bir sıkıntı yaşıyorsa bunu bire bir çözmeli. Bir insan ünlü diye onu ifşalamak doğru değil. Rahatsız mı oluyorsun mesajından? Blokla geç. Blok at! Niye ifşalıyorsun? O ifşa çok başka bir şey çağrıştırıyor bana, bu benim fikrim” ifadelerini kullandı.

Program konuğu Cenk Torun da Talu’yu destekleyerek, “Çözümü sosyal medyada değil, mahkemede arayın” dedi.

Oylum Talu’nun sözleri sosyal medyada geniş yankı bulurken, birçok kullanıcı “Çok saçma bir öneri”, “Tabii ki sesini çıkaracak”, “Mesajlar doğruysa mağdurda suç aramak yanlış” yorumlarıyla tepki gösterdi.

ÜNLÜ İSİMLER HAKKINDA ARDI ARDINA TACİZ İDDİALARI

Fotoğrafçı Mesut Adlin’in küçük yaştaki biriyle yaptığı mesajların sosyal medyada ifşa edilmesinin ardından, oyuncular Tayanç Ayaydın ve Mehmet Yılmaz Ak da tacizle suçlandı.