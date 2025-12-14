Oyuncu Tolga Karel'in eski eşi Günay Musayeva, oğulları Cihangir'in yurt dışına çıkabilmesi için gerekli izin belgesini yıllardır alamadığını söyledi. Musayeva, babadan izin çıkmadığı için çocuğunun eğitim, sağlık ve hayallerinin engellendiğini belirtti. Eski eşine çağrıda bulunan Musayeva, tek taleplerinin izin kağıdının gönderilmesi olduğunu ifade etti. Musayeva, "Artık tahammül edecek sabrımız kalmadı. 5 dakikalık bir iş bu aslında. Bu kadar acımasız olma. Bir kere insafa gel. Hiçbir iletişimimiz yok. Tek isteğimiz bu izin kağıdı." dedi.

Bir döneme damga vuran evlilikleriyle adından söz ettiren oyuncu Tolga Karel ve manken Günay Musayeva, aradan geçen yılların ardından bir kez daha karşı karşıya geldi. 2015 yılında Karel ile boşanan Musayeva, çocukları Cihangir için eski eşine çağrı yaptı.

"BABASI İZİN KAĞIDI VERMEDİĞİ İÇİN YURT DIŞINA ÇIKAMIYOR"

A Para ekranlarında yayınlanan 'Biz Bize' programına konuk olan manken Günay Musayeva, 15 yıldır İstanbul'da olduğunu, Tiflis, Bakü ve İstanbul üçgeninde gidip geldiğini ifade ederek, "Oğlum Cihangir uzaya bilime çok meraklı. Uzay kampına gitti İzmir'de. Babası yüzünden oğlumun hayalini gerçekleştiremiyorum. Yurt dışına çıkmak için babasından izin kağıdı gerekiyor." dedi.

"SAĞLIK SORUNLARI İÇİN BİLE DÖNÜŞ YAPMADI"

Yaklaşık 5 senedir izin kağıdı için uğraştığını ve cevap alamadığını dile getiren Musayeva, "Hatta oğlumun sağlık sorunları çıktı, İngiltere'deki bir doktordan randevu aldım ama babasından cevap alamadığımız için götüremedim. Sağlık sorunları için bile dönüş yapmadı. En büyük hayali Disneyland'a gitmek. Ben de sık sık Paris'e gidiyorum, beni de götür diyor sürekli." ifadelerini kullandı.

"ARTIK TAHAMMÜL EDECEK SABRIMIZ KALMADI"

Musayeva, "Prosedür gereği 18 yaşına kadar babasından izin kağıdına ihtiyacı var. Sesli mesajla kendisi durumu anlattı babasına, 'hayalimi gerçekleştirmek için izin ver' diye. Ben de doğum gününde belki insafa gelir diye bekledim açıkçası. Ama yine cevap alamadık. Yani artık tahammül edecek sabrımız kalmadı. Biz yıllardır kendisinden maddi bir beklenti içinde olmadık." dedi.

"BİR KERE İNSAFA GEL"

Yurt dışında yaşayan Tolga Karel'in, paylaşımlarında 4 çocuğu olduğunu söylediğini, 5. çocuğu Cihangir'i gözden çıkardığını ifade eden Musayeva, "Herhangi bir çocuğun hayalini gerçekleştirecekmiş gibi düşün. 5 dakikalık bir iş bu aslında. Bu kadar acımasız olma. Bir kere insafa gel. Hiçbir iletişimimiz yok. Tek isteğimiz bu izin kağıdı." dedi.

