ABD’ye yerleşen Tolga Karel’in Türkiye'de yaşayan 13 yaşındaki oğlu seneler sonra ortaya çıktı! Değişimiyle ağızları açık bıraktı
Seneler önce oyunculuğu ve Türkiye’yi geride bırakarak Amerika’ya yerleşen Tolga Karel’in Türkiye’de olan oğlu Cihangir’in son hali ortaya çıktı. 13 yaşındaki Cihangir’i annesi Günay Musayeva sosyal medya hesabından yayınladı.
“Yaprak Dökümü” dizisinde canlandırdığı ‘Oğuz’ karakteriyle tanınan Tolga Karel, uzun yıllar süren oyunculuk kariyerinin ardından ABD’ye yerleşmişti.
Son dönemde sosyal medyada ekonomi, siyaset ve gündem konularında paylaşımlarda bulunan Karel, şimdi de farklı bir konuyla adından söz ettirdi.
Karel, Türkiye’de henüz tanınmadığı dönemde Azeri manken Günay Musayeva ile evlenmiş, 2012’de ilk çocukları Cihangir dünyaya gelmişti. Karel’in, Amerika’ya taşınmasının ardından Cihangir’le görüşmediği iddia edilmişti.
Günay Musayeva ise yaşanan tatsız gelişmelerin ardından oğlunu gözlerden uzak büyütmeye karar vermişti. Geçtiğimiz günlerde ise 13 yaşına gelen Cihangir’in son halini sosyal medyada paylaştı.
"KÜÇÜK ASTRONOTUM TEK BAŞINA UÇUŞUNU GERÇEKLEŞTİRDİ"
Musayeva, İzmir Uzay Kampı’ndan geriye kalan fotoğrafları paylaşarak paylaşımına, “Küçük astronotum ilk tek başına uçuşunu gerçekleştirdi” notunu ekledi.