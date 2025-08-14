Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > ABD’ye yerleşen Tolga Karel’in Türkiye'de yaşayan 13 yaşındaki oğlu seneler sonra ortaya çıktı! Değişimiyle ağızları açık bıraktı

ABD’ye yerleşen Tolga Karel’in Türkiye'de yaşayan 13 yaşındaki oğlu seneler sonra ortaya çıktı! Değişimiyle ağızları açık bıraktı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
ABD’ye yerleşen Tolga Karel’in Türkiye&#039;de yaşayan 13 yaşındaki oğlu seneler sonra ortaya çıktı! Değişimiyle ağızları açık bıraktı
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Seneler önce oyunculuğu ve Türkiye’yi geride bırakarak Amerika’ya yerleşen Tolga Karel’in Türkiye’de olan oğlu Cihangir’in son hali ortaya çıktı. 13 yaşındaki Cihangir’i annesi Günay Musayeva sosyal medya hesabından yayınladı.

“Yaprak Dökümü” dizisinde canlandırdığı ‘Oğuz’ karakteriyle tanınan Tolga Karel, uzun yıllar süren oyunculuk kariyerinin ardından ABD’ye yerleşmişti.

ABD’ye yerleşen Tolga Karel’in Türkiye'de yaşayan 13 yaşındaki oğlu seneler sonra ortaya çıktı! Değişimiyle ağızları açık bıraktı - 1. Resim

Son dönemde sosyal medyada ekonomi, siyaset ve gündem konularında paylaşımlarda bulunan Karel, şimdi de farklı bir konuyla adından söz ettirdi.

ABD’ye yerleşen Tolga Karel’in Türkiye'de yaşayan 13 yaşındaki oğlu seneler sonra ortaya çıktı! Değişimiyle ağızları açık bıraktı - 2. Resim

Karel, Türkiye’de henüz tanınmadığı dönemde Azeri manken Günay Musayeva ile evlenmiş, 2012’de ilk çocukları Cihangir dünyaya gelmişti. Karel’in, Amerika’ya taşınmasının ardından Cihangir’le görüşmediği iddia edilmişti.

ABD’ye yerleşen Tolga Karel’in Türkiye'de yaşayan 13 yaşındaki oğlu seneler sonra ortaya çıktı! Değişimiyle ağızları açık bıraktı - 3. Resim

Günay Musayeva ise yaşanan tatsız gelişmelerin ardından oğlunu gözlerden uzak büyütmeye karar vermişti. Geçtiğimiz günlerde ise 13 yaşına gelen Cihangir’in son halini sosyal medyada paylaştı.

ABD’ye yerleşen Tolga Karel’in Türkiye'de yaşayan 13 yaşındaki oğlu seneler sonra ortaya çıktı! Değişimiyle ağızları açık bıraktı - 4. Resim

"KÜÇÜK ASTRONOTUM TEK BAŞINA UÇUŞUNU GERÇEKLEŞTİRDİ"

Musayeva, İzmir Uzay Kampı’ndan geriye kalan fotoğrafları paylaşarak paylaşımına, “Küçük astronotum ilk tek başına uçuşunu gerçekleştirdi” notunu ekledi.

ABD’ye yerleşen Tolga Karel’in Türkiye'de yaşayan 13 yaşındaki oğlu seneler sonra ortaya çıktı! Değişimiyle ağızları açık bıraktı - 5. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Çayevi önünde dehşet! Pompalı tüfekle ensesinden vurdularRezan Epözdemir’in 'rüşvet' ifadesi ortaya çıktı! 150 bin doları bakın nasıl savundu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ezhel’den skandal yorum… “Türklüğümden utanç duyuyorum” dedi, tepki yağıyor - MagazinSkandal yorum: Türklüğümden utanç duyuyorumBir süredir kanser tedavisi görüyordu! Ünlü oyuncu Ayçın Tuyun'dan haber var - MagazinBir süredir kanser tedavisi görüyordu! Ünlü oyuncudan haber varHayal Köseoğlu babasının vefatı sonrası ilk paylaşım: Kor ateş gibi düştü içime - MagazinHayal Köseoğlu babasının vefatı sonrası ilk paylaşım: Kor ateş gibi düştü içimeEşi tarafından vurulduğu ve yoğun bakımda olduğu iddia edildi! Nur Sayarı'dan açıklama geldi - MagazinYoğun bakımda olduğu iddia edilmişti! Açıklama geldiBir dönemin 'Mennan’ı Erdal Türkmen şimdi bambaşka biri! Hem görünümü hem mesleği olay oldu - MagazinŞimdi bambaşka biri! Hem görünümü hem mesleği olay olduSosyetik çiftin 21 yıllık evliliği bitti! Tansa Mermerci ve Can Ekşioğlu'nun ayrılık sebebi ilginç… - Magazin21 yıllık evlilik bitti! Ayrılık sebebi ilginç...
Sonraki Haber Yükleniyor...