Bir süredir kanser tedavisi görüyordu! Ünlü oyuncu Ayçın Tuyun'dan haber var

Bodrum'da farklı kuşaklardan, farklı disiplinlerden 10 sanatçının yaklaşık 35 eserinin yer aldığı 'The Farkındalık' adlı sergi açıldı.

Sergide 'Beyaz Gelincik', 'Dedemin Dolabı', 'Ömre Bedel' ve 'Alem-i Cin' gibi yapımlardan tanınan ünlü oyuncu Ayçın Tuyun da misafir sanatçı olarak katıldı. Ressam Kani Kaya tarafından telif hakkına dikkat çekmek için resmedilen ve telif hakkı kendisine ait portresi sergide yer alan Ayçın Tuyun, şunları dile getirdi;

"İNŞALLAH DOĞRU YERLERE DOĞRU MESAJLARI VERMİŞİZDİR"

"Bodrum'da olmaktan dolayı çok mutuyum. En son pandemi öncesi Bodrum'a gelmiştim, çok özlemişim. Böyle bir farkındalık sergisinde yer almaktan dolayı çok mutluluk duydum. Tablomu sevgili sanatçımız Kani Kaya yaptı. Bundan yaklaşık 2 yıl önceydi, bir farkındalık getirmek adına bu tablo yapıldı. Farkındalığın amacı ise telif hakkına değinmekti. Farkındalığımız sanatçının sanatçıya değer verip teliflerini korumasıydı. Dünyada ilk kez bir sanatçının resmi yapıldıktan sonra telifi veriliyor. Biz de bunlara değinmek istedik. İnşallah doğru yerlere doğru mesajları vermişizdir. En azından yapımcı adayları için iyi bir farkındalık olur diye düşünüyoruz."

Geçirdiği kanser hastalığıyla ilgili de konuşan Ayçın Tuyun, "Tedavi sürecim çok güzel geçti, hızlı geçti. Tabii ki çok zor zamanlarım da oldu ama sabrettik, şükrettik, inandık ve başardık. Şimdi hayat çok güzel geçiyor. Ben aynı zamanda spor hocasıyım, yoga eğitmeniyim. Yogayla geçiyor, kendimi dinliyorum. Projeler, yeni senaryolar okuyorum. İnşallah kendimi çok yormayacak şekilde güzel projelerde beni göreceksiniz" diye konuştu.

Ayçın Tuyun, ‘Yeni proje var mı?’ sorusuna ise "Sürpriz, söylemem ama en son bir program yaptım. Program da olabilir, dizi de olabilir. Bakacağız, sürpriz" dedi.