Astrolog Nuray Sayarı ikinci kez evleniyor! İşte müstakbel eşi..

Astrolog Nuray Sayarı evlilik yolunda ilk adımı attı. Ünlü isim, dün akşam yakın dostlarının katılımıyla gerçekleşen kına gecesinden özel kareleri sosyal medyada paylaştı.
Astrolog Nuray Sayarı, ikinci evliliğine hazırlanıyor. 54 yaşındaki iki çocuk annesi ünlü isim, dün akşam Beykoz’da yakın dostlarının katılımıyla kına gecesi düzenledi.
Sayarı, geceden özel anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Nişanlısı Ahmet Bey ile düğün hazırlıklarını sürdüren Nuray Sayarı, kına gecesinde iki farklı kostümle dikkat çekti.
SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI
Renkli dekorlar ve görsel gösterilerle zenginleştirilen gece, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Paylaşılan fotoğraf ve videolarla ilgili kullanıcılar “görsel şov” ve “bayağı gösterişli” gibi yorumlar yaptı.
