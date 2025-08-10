Evlenecek gençlere indirim desteğinde rekor: 39 ulusal, 1.098 yerel firma indirim sunuyor

Aile müessesesinin desteklenmesi, güçlendirilmesi, gençlerin sosyal risklere karşı korunması ve gelişimlerine destek sağlanmasına yönelik kaynağın oluşturulması amacıyla kurulan Aile ve Gençlik Fonu kapsamında Bakanlıkça Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi hayata geçirildi.

Gençlere 2 yılı geri ödemesiz, 48 ay vadeli 150 bin lira tutarında faizsiz kredi desteğinin verildiği proje kapsamında aynı zamanda çiftlere Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ve Sosyal Hizmet Merkezlerinde görevli uzmanlar tarafından evlilik öncesi ve sonrası eğitim hizmetleri de sunuluyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl müdürlükleri aracılığıyla, Aile ve Gençlik Fonu Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi'nden yararlanan evlenecek gençlere destek olmak isteyen firma ve esnaflarla iş birliği çalışmaları sürüyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş

YEREL DÜZEYDE 1.098, ULUSAL DÜZEYDE 39 FİRMA İLE İNDİRİM ANLAŞMASI

Bu kapsamda bugüne kadar yerel düzeyde 1.098, ulusal düzeyde ise 39 firmayla indirim anlaşması yapıldı.

Ayrıca yapılan yeni iş birlikleri sonucunda, yeni evlenecek gençlere indirim desteğine 19 firma daha katıldı. Listeye dahil olan yeni firmalar, yüzde 10'dan yüzde 35'e varan oranlarda indirim sağlayacak.

Yeni evlenecek çiftler, evlilik hazırlığı sürecinde yapacağı alışverişlerde 20 firmanın sunduğu indirimlerden faydalanabiliyordu. Böylece, yeni firmaların da eklenmesiyle birlikte indirim desteği sağlayacak firma sayısı da 39'a yükselmiş oldu.

Aile ve Gençlik Fonu'ndan yararlanan gençler için yapılan iş birlikleri kapsamında, evlenecek gençlere özel indirimler sunmaya başlayacak yeni 19 firmanın ismi şöyle:

"Alfemo, Armis Yatak, Bambi, Divanev, Dizayno Home, Doqu Home, DS Damat, Enza, Gümüşsuyu, Gündoğdu Mobilya, Hatemoğlu, Kilim, Ndesign, Puffy, Saray Halı, Storish, Trendyol, Weltew, Yataş Bedding"

Öte yandan söz konusu indirimlerden yararlanmak isteyen yeni çiftler, kendilerine özel tanımlanan indirim kodunu e-Devlet üzerinden oluşturabiliyor. Çiftler, indirim kodunun nasıl oluşturulacağına ve kampanyalar hakkında detaylı bilgiye "https://ailegenclikfonu.aile.gov.tr/kampanyalar" adresinden ulaşabiliyor.