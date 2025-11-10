Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Magazin > "Bir Başkadır" geri dönüyor! Netflix dizisi 5 yıl sonra yeniden sete çıkıyor

“Bir Başkadır” geri dönüyor! Netflix dizisi 5 yıl sonra yeniden sete çıkıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
“Bir Başkadır” geri dönüyor! Netflix dizisi 5 yıl sonra yeniden sete çıkıyor
Netflix’in fenomen dizisi “Bir Başkadır”, beş yıl aradan sonra ikinci sezonuyla yeniden izleyici karşısına çıkıyor. Aralık ortasında sete çıkması planlanan dizinin yeni sezonu, 4 bölüm olarak çekilecek ve kadroda Öykü Karayel, Fatih Artman, Okan Yalabık ile Nur Sürer gibi isimler yeniden yer alacak.

Netflix’in çok ses getiren yapımı “Bir Başkadır”, uzun bir aranın ardından ikinci sezonuyla geri dönüyor. Güçlü hikayesiyle platformun en beğenilen yerli yapımları arasında yer alan yapımın çekimlerinin önümüzdeki günlerde başlayacağı öğrenildi.

2. SEZON 4 BÖLÜMDEN OLUŞACAK

Kulislerden edinilen bilgilere göre, 12 Kasım 2020’de yayımlandığında büyük yankı uyandıran ve geniş bir izleyici kitlesi edinen Bir Başkadır’ın, yoğun talep üzerine 5 yıl sonra yeni sezonu çekilmeye hazırlanıyor. Bu sezonun 4 bölümden oluşacağı öğrenildi.

“Bir Başkadır” geri dönüyor! Netflix dizisi 5 yıl sonra yeniden sete çıkıyor - 1. Resim

ESKİ OYUNCULAR KADRODA

Dizinin ikinci sezonunda da Öykü Karayel, Fatih Artman, Okan Yalabık ve Nur Sürer gibi isimlerin yeniden kadroda yer alacağı konuşuluyor. Aralık ortasında sete çıkması planlanan yapımın çekimlerinin yaklaşık bir ay içinde tamamlanacağı, ocak ortasında ise sona ereceği belirtiliyor.

“Bir Başkadır” ilk sezonunda, İstanbul’un farklı sosyal sınıflarından insanların kesişen hayatlarını, Öykü Karayel’in canlandırdığı Meryem karakteri üzerinden anlatmış ve büyük beğeni toplamıştı.

“Bir Başkadır” geri dönüyor! Netflix dizisi 5 yıl sonra yeniden sete çıkıyor - 2. Resim

