İbrahim Tatlıses'ten 50 sene sonra bir ilk! 'Demek ki iş bitmemiş...!

Kentteki bir restoranda sahneye çıkan Tatlıses, klasikleşmiş eserleriyle dinleyicilere nostalji dolu anlar yaşattı. Salonu tıklım tıklım dolduran hayranlarına teşekkür eden sanatçı, sahnede yaptığı konuşmada Kayseri’ye duyduğu sevgiyi dile getirdi.

Tatlıses, “50 yıl önce Kayseri’de bir gazinoda sahne almıştım, şimdi yine buradayım. Bu yaşta hâlâ salonu doldurabiliyorsam demek ki iş bitmemiş. Dün Kayseri’nin meşhur pastırmasıyla mantısını yedik, gerçekten müthiş. Ayak bastığım yere bereket getiririm, Kayseri de buna dahil,” ifadelerini kullandı.

Ünlü sanatçı, geçmişe de kısa bir yolculuk yaparak ilk Kayseri deneyimini şu sözlerle hatırlattı:

“O zaman Ramazan ayıydı, bayramda gelmiştik. 1945 neresi, 2025 neresi… Tam 50 yıl geçmiş. Kayserililer ticarette mahir insanlar, pastırma ve sucuk burada meşhur; çiğ köfte de Urfa’dan sorulur.”

Yaklaşık iki saat sahnede kalan Tatlıses, “Mavi Mavi”, “Bir Kulunu Çok Sevdim” ve “Dom Dom Kurşunu” gibi unutulmaz şarkılarını seslendirerek izleyicilerden büyük alkış topladı.

Kayseri’deki konser, sanatçının müzik kariyerindeki nostaljik bir dönüm noktası olarak hafızalara kazındı.