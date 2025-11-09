Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > İbrahim Tatlıses'ten 50 sene sonra bir ilk! 'Demek ki iş bitmemiş...!

İbrahim Tatlıses'ten 50 sene sonra bir ilk! 'Demek ki iş bitmemiş...!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
İbrahim Tatlıses&#039;ten 50 sene sonra bir ilk! &#039;Demek ki iş bitmemiş...!
Magazin Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Türk müziğinin efsane ismi, “İmparator” lakabıyla tanınan İbrahim Tatlıses, 50 yıl aradan sonra yeniden Kayseri’de sevenleriyle buluştu. 1975 yılında kentteki bir fuarda sahne alan ünlü sanatçı, yarım asır sonra Kayseri’de düzenlenen özel bir etkinlikte unutulmaz bir geceye imza attı.

 

Kentteki bir restoranda sahneye çıkan Tatlıses, klasikleşmiş eserleriyle dinleyicilere nostalji dolu anlar yaşattı. Salonu tıklım tıklım dolduran hayranlarına teşekkür eden sanatçı, sahnede yaptığı konuşmada Kayseri’ye duyduğu sevgiyi dile getirdi.

Tatlıses, “50 yıl önce Kayseri’de bir gazinoda sahne almıştım, şimdi yine buradayım. Bu yaşta hâlâ salonu doldurabiliyorsam demek ki iş bitmemiş. Dün Kayseri’nin meşhur pastırmasıyla mantısını yedik, gerçekten müthiş. Ayak bastığım yere bereket getiririm, Kayseri de buna dahil,” ifadelerini kullandı.

Ünlü sanatçı, geçmişe de kısa bir yolculuk yaparak ilk Kayseri deneyimini şu sözlerle hatırlattı:
“O zaman Ramazan ayıydı, bayramda gelmiştik. 1945 neresi, 2025 neresi… Tam 50 yıl geçmiş. Kayserililer ticarette mahir insanlar, pastırma ve sucuk burada meşhur; çiğ köfte de Urfa’dan sorulur.”

Yaklaşık iki saat sahnede kalan Tatlıses, “Mavi Mavi”, “Bir Kulunu Çok Sevdim” ve “Dom Dom Kurşunu” gibi unutulmaz şarkılarını seslendirerek izleyicilerden büyük alkış topladı.

Kayseri’deki konser, sanatçının müzik kariyerindeki nostaljik bir dönüm noktası olarak hafızalara kazındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Güllü'nün ölümündeki sır perdesi aralanıyor! Olay gecesi kızından aldığı son mesaj dikkat çekti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Güllü'nün ölümündeki sır perdesi aralanıyor! Olay gecesi kızından aldığı son mesaj dikkat çekti - MagazinOlay gecesi kızından aldığı son mesaj ortaya çıktı"6 milyar TL’lik miras" iddiası ortalığı karıştırdı! Ferdi Tayfur'un kızı sessizliğini sert sözlerle bozdu - Magazin"6 milyar TL’lik miras" iddiası ortalığı karıştırdı!Nişantaşında şok saldırı… Ersan Diamond’un dükkanı internetten siparişle kurşunlandı - MagazinÜnlülerin kuyumcusunun dükkanı 'siparişle' kurşunlandıFerdi Tayfur’un gerçek mirası ağızları açık bıraktı! Avukatından şaşırtan açıklama - MagazinAvukatı açıkladı: Gerçek mirası ağızları açık bıraktıKıvanç Tatlıtuğ dostu Kıvanç Kasabalı’yı zor gününde yalnız bırakmadı - MagazinBabaya zor görev... Kıvanç Tatlıtuğ dostunu teselli ettiFatih Ürek’in yattığı hastanede ‘miras’ gerilimi! Kardeşleri karşı karşıya geldi - MagazinHastanede ‘miras’ gerilimi! Kardeşleri karşı karşıya geldi
Sonraki Haber Yükleniyor...