Güllü'nün ölümündeki sır perdesi aralanıyor! Olay gecesi kızından aldığı son mesaj dikkat çekti
Arabesk müziğin sevilen şarkıcılarından Güllü'nün ölümüyle ilgili sürdürülen soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in annesine WhatsApp'tan attığı son mesaj dikkat çekti. İşte detaylar...
Arabesk müziğin sevilen isimlerinden olan Güllü, Eylül ayında Yalova'daki evinin camından düşerek hayatını kaybetti. Ünlü şarkıcının ölümü magazin dünyasını hüzne boğarken, aynı zamanda ölümün ardındaki gerçek de merak konusu oldu.
Ani ölüme dair soruşturma devam ederken, baş şüpheli olarak gösterilen kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in, annesiyle yaptığı son WhatsApp yazışmaları incelemeye alındı.
"ODANIN CAMINDAN AŞAĞI SARKTI"
Gülter, ifadesinde o geceyi şöyle anlattı:
"Annem Gül, Sultan ve ben 26 Eylül günü evimizde birlikteydik, yemek yedik. Gece saat 01.00 sıralarında Sultan ile birlikte odama geçtik. Biz odalarımıza geçtikten kısa bir süre sonra annem Gül adımıza geldi ve roman okumaya başladı. Annemle aramızda sırada bir anda ayağa kalkıp odanın camından aşağı sarktı.
Sultan çığlık atınca hemen annem çekildi. Ve binadan çıkmak istediğini söyledi, komşuların kapısını çaldı. Sonra ne olduğunu görmedim. Annem öldüğünde dışarıda mıydım hatırlamıyorum ama olayın şokunu hâlâ üzerimden atamadım."
Öte yandan ünlü şarkıcının kızı, olay akşamı annesinin yaklaşık 3 şişe içki içtiğini ve olay sırasında yalnız olduğu söyledi.
SON MESAJI ORTAYA ÇIKTI
Sabah'ın haberine göre; WhatsApp kayıtlarında anne-kızın son konuşmalarında randevu, kredi kartı ve günlük planlar üzerine konuştukları görüldü. Tuğyan Ülkem Gülter'in "Randevu saatini günün bana yaz anneciğim" ifadelerine karşılık Güllü'nün "Tamam konuşuyorum, yazıcam" şeklinde cevap verdiği tespit edildi.
Konuşmalarda ayrıca 26 Eylül gecesi Güllü'ye ait sesli mesaj ve ardı ardına yapılan ama cevapsız kalan aramalar dikkat çekti. Tuğyan Ülkem Gülter'in, cevap alamadığı annesine "Anneeeyyy" ve "Kıs biraz be" mesajlarını gönderdiği belirlendi.