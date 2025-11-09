Güllü'nün ölümündeki sır perdesi aralanıyor! Olay gecesi kızından aldığı son mesaj dikkat çekti

Arabesk müziğin sevilen isimlerinden olan Güllü, Eylül ayında Yalova'daki evinin camından düşerek hayatını kaybetti. Ünlü şarkıcının ölümü magazin dünyasını hüzne boğarken, aynı zamanda ölümün ardındaki gerçek de merak konusu oldu.

Ani ölüme dair soruşturma devam ederken, baş şüpheli olarak gösterilen kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in, annesiyle yaptığı son WhatsApp yazışmaları incelemeye alındı.

Gülter, ifadesinde o geceyi şöyle anlattı:

"Annem Gül, Sultan ve ben 26 Eylül günü evimizde birlikteydik, yemek yedik. Gece saat 01.00 sıralarında Sultan ile birlikte odama geçtik. Biz odalarımıza geçtikten kısa bir süre sonra annem Gül adımıza geldi ve roman okumaya başladı. Annemle aramızda sırada bir anda ayağa kalkıp odanın camından aşağı sarktı.

Sultan çığlık atınca hemen annem çekildi. Ve binadan çıkmak istediğini söyledi, komşuların kapısını çaldı. Sonra ne olduğunu görmedim. Annem öldüğünde dışarıda mıydım hatırlamıyorum ama olayın şokunu hâlâ üzerimden atamadım."