Haberler > 3. Sayfa > Çiçekçileri Sevenler Derneğine kumar baskını! Çok sayıda gözaltı var

Çiçekçileri Sevenler Derneğine kumar baskını! Çok sayıda gözaltı var

Kaynak: Anadolu Ajansı
Kırıkkale'de yapılan bir ihbar polisleri alarma geçirdi. Çiçekçileri Sevenler Derneğine yapılan operasyonda kumar oynatıldığı tespit edildi. Dernek başkanı da dahil çok sayıda gözaltı var.

Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Yeni Doğan Mahallesi'ndeki Çiçekçileri Sevenler Derneğine operasyon düzenledi.

Çiçekçileri Sevenler Derneğine kumar baskını! Çok sayıda gözaltı var - 1. Resim

BAŞKANLA BİRLİKTE ÇOK SAYIDA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Baskında, dernek salonundaki 3 masada kumar oynandığı tespit edildi. Operasyonda Dernek Başkanı Y.D. ile 13 şüpheli gözaltına alındı.

Y.D. hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatılırken, diğerlerine 110 bin 964 lira idari para cezası kesildi.

 

Oyun masalarındaki kumar malzemeleri ile bir miktar paraya da el konuldu.

