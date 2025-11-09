Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü’de Zafer Günü’nde konuştu: Karabağ dünyada dengeleri değiştirdi

SEVİL NURİYEVA BAKÜ - Bakü’de Azadlık Meydanı’nda, Azerbaycan ordusunun 2. Karabağ Savaşı’nda elde ettiği tarihî zaferin 5. yıl dönümü dolayısıyla Zafer Günü Töreni düzenlendi. Töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif birlikte izledi. Üç ülkenin millî marşlarının seslendirilmesiyle başlayan törenin ardından 44 günlük savaşta şehit düşen askerlerin aziz hatırasına bir dakikalık saygı duruşu yapıldı. Erdoğan, Aliyev ve Şahbaz’ın konuşmalarından sonra Türk askerlerinin de yer aldığı geçit töreni gerçekleştirildi.

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Zaferiniz kutlu olsun. Karabağ’ın azatlığa kavuşması sadece Azerbaycan için değil, Türk dünyası için de büyük bir gurur vesilesidir. Cenab-ı Allah Azerbaycan’ı ve Türk dünyasını nice zaferlere kavuştursun. Bugün burada Azerbaycan askeri Türkiye’den gelen asker kardeşleriyle omuz omuza, yan yanalar. Askerlerimize baktıkça iki devlet tek millet şiarının ne demek olduğunu hepimiz görebiliyoruz” dedi.

30 YILLIK YANGIN SÖNDÜ

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: İlham kardeşimin dirayetli liderliği altında Azerbaycan ordusu, Karabağ’ı işgalden kurtararak gönüllerdeki 30 yıllık bu yangını da söndürdü. Karabağ zaferi, Türk dünyasının tarihine birer şeref nişanesi olarak altın harflerle yazıldı. Allah’a hamdolsun bugün Laçin’den Şuşa’ya, Zengilan’dan Hankendi’ye, Hocalı’dan Fuzuli’ye kadar Karabağ’ın her karışında huzur var, kalkınma var, barış, refah ve özgürlük var. İnşallah bu barış ve güven iklimi daha da güçlenmeye devam edecek.

YENİ KAPILAR ARALANDI

Karabağ zaferi, vicdanları kanatan büyük bir adaletsizliği sonlandırmakla kalmadı, aynı zamanda bölgede yeni bir dönemin kapılarını araladı. Vatan muharebesi, Asya ve Avrupa’daki jeopolitik dengeleri de değiştirdi. Biz ne kin tutarız ne de geçmişteki acıların tekrar yaşanmasına izin veririz. Dolayısıyla bu zaferi bir son olarak değil, Kafkasya’da kalıcı barışa giden yolun kilometre taşı olarak görüyoruz. Kafkasya’daki barış, Asya’dan Avrupa’ya bütün bölgeye barış getirecektir.

PAŞİNYAN’DAN MEMNUNUZ

Şunu da burada özellikle vurgulamak isterim: biz kalıcı barış noktasında son derece ümitvarız, iyimseriz. İlham Aliyev kardeşimin kalıcı barışın tesisi için gösterdiği, samimi çabaları takdirle karşılıyoruz. Ermenistan Başbakanı Sayın Nikol Paşinyan’ın da bu yolda attığı cesur adımları memnuniyetle takip ediyoruz. İnşallah bu muhteşem zafer, her iki liderin yapıcı tavrıyla bölgede huzuru ve barışı sağlayacak kalıcı bir anlaşmayla neticelenecektir. Türkiye olarak bu konuda üzerimize ne düşüyorsa inşallah bunu yapmaya devam edeceğiz. Gelinen noktada Can Azerbaycan’ın hem bölgesinde hem de ötesinde kaydettiği ilerlemeden büyük bir kıvanç duyuyoruz.