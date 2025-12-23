Habere göre Esad, 2024’te yönetimi kaybetmesine rağmen servetini, güvenliğini ve hareket özgürlüğünü korudu.

Suriye’den Moskova'ya kaçan devrik lider Beşar Esad ve ailesinin Rusya’daki yaşamı, ABD merkezli New York Times tarafından mercek altına alındı.

62. kattaki restoranda Esad’ı fark eden Suriyeli bir göçmen, devrik lideri Moskova’da bu kadar rahat görmekten şaşkınlık duyduğunu anlattı.

New York Times’ın aktardığına göre Esad, Moskova’nın en yüksek gökdelenlerinden birinde yer alan ve Rus siyasi elitlerinin sıkça tercih ettiği Sixty adlı lüks restoranda görüntülendi.

Haberde yer alan bilgilere göre Esad ve ailesi, Moskova’ya kaçtıktan sonra Rus güvenlik güçlerinin gözetiminde Four Seasons Oteli’nin haftalık kirası 13 bin dolara kadar çıkan lüks dairelerinde kaldı. Ardından, Federasyon Kulesi’nde bulunan iki katlı bir çatı katına taşındı. Daha sonra Moskova’nın elit Rublyovka banliyösünde bir villaya geçti.

Esad ailesinin hareketlerinin Rus güvenlik birimleri tarafından yakından takip edildiği, aileye kamuoyuna açıklama yapmamaları yönünde talimat verildiği aktarıldı. Moskova’daki yaşam boyunca resmi açıklamalardan kaçınıldı, sosyal medya paylaşımları ise kontrol altına alındı.

DUBAİ’DE ŞATAFATLI PARTİLER

Haberde Esad ailesinin Rusya ile sınırlı kalmadığı da yer aldı. Esad’ın kızı Zein ile Maher Esad’ın kızı Sham’ın Dubai’de lüks restoranlarda ve özel yatlarda doğum günü partileri düzenlediği aktarıldı. Hermès, Chanel ve Dior çantalarla dolu kutlamalar, özel DJ’ler ve binlerce dolarlık yat kiralamaları New York Times’ın haberinde ayrıntılarıyla yer aldı.

Öte yandan Beşar Esad’ın kardeşi Maher Esad’ın da Moskova’da yaşıyor.

Zein Esad ise Abu Dabi’de Sorbonne Üniversitesi’nde eğitimine devam ediyor ve kampüste korumalar eşliğinde bulunuyor. Aynı zamanda Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü’nden mezun oldu; mezuniyet törenine ailesi de katıldı.