Moskova’daki lüks sürgününde Esad zehirlendi mi? ABD basını ifşa etti
Suriye’den Moskova'ya kaçan devrik lider Beşar Esad ve ailesinin Rusya’daki yaşamı, ABD merkezli New York Times tarafından mercek altına alındı.
Habere göre Esad, 2024’te yönetimi kaybetmesine rağmen servetini, güvenliğini ve hareket özgürlüğünü korudu.
Moskova’da özel uçaklar, korumalar ve lüks konutlar eşliğinde sürgün hayatı sürüyor.
MOSKOVA’NIN ZİRVESİNDE ESAD DETAYI
New York Times’ın aktardığına göre Esad, Moskova’nın en yüksek gökdelenlerinden birinde yer alan ve Rus siyasi elitlerinin sıkça tercih ettiği Sixty adlı lüks restoranda görüntülendi.
62. kattaki restoranda Esad’ı fark eden Suriyeli bir göçmen, devrik lideri Moskova’da bu kadar rahat görmekten şaşkınlık duyduğunu anlattı.
İLK DURAK FİVE STAR OTEL, SONRA ÇATI KATI
Haberde yer alan bilgilere göre Esad ve ailesi, Moskova’ya kaçtıktan sonra Rus güvenlik güçlerinin gözetiminde Four Seasons Oteli’nin haftalık kirası 13 bin dolara kadar çıkan lüks dairelerinde kaldı. Ardından, Federasyon Kulesi’nde bulunan iki katlı bir çatı katına taşındı. Daha sonra Moskova’nın elit Rublyovka banliyösünde bir villaya geçti.
RUSLAR KORUYOR
Esad ailesinin hareketlerinin Rus güvenlik birimleri tarafından yakından takip edildiği, aileye kamuoyuna açıklama yapmamaları yönünde talimat verildiği aktarıldı. Moskova’daki yaşam boyunca resmi açıklamalardan kaçınıldı, sosyal medya paylaşımları ise kontrol altına alındı.
DUBAİ’DE ŞATAFATLI PARTİLER
Haberde Esad ailesinin Rusya ile sınırlı kalmadığı da yer aldı. Esad’ın kızı Zein ile Maher Esad’ın kızı Sham’ın Dubai’de lüks restoranlarda ve özel yatlarda doğum günü partileri düzenlediği aktarıldı. Hermès, Chanel ve Dior çantalarla dolu kutlamalar, özel DJ’ler ve binlerce dolarlık yat kiralamaları New York Times’ın haberinde ayrıntılarıyla yer aldı.
Öte yandan Beşar Esad’ın kardeşi Maher Esad’ın da Moskova’da yaşıyor.
Zein Esad ise Abu Dabi’de Sorbonne Üniversitesi’nde eğitimine devam ediyor ve kampüste korumalar eşliğinde bulunuyor. Aynı zamanda Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü’nden mezun oldu; mezuniyet törenine ailesi de katıldı.
YAKIN ÇEVRE LÜKS İÇİNDE, ALT KADRO TERK EDİLDİ
New York Times, Esad ailesinin yakın çevresinin lüks içinde yaşarken, alt düzey yardımcıların kaderine terk edildiğini yazdı. Beşar Esad’ın kişisel asistanının Moskova’da parasız bırakıldığı, otel faturalarıyla baş başa kaldığı ve sonunda Suriye’ye dönmek zorunda kaldığı kayıtlara geçti.
ESAD ZEHİRLENDİ Mİ?
Son dönemde Esad hakkında “zehirlenme” iddiaları da gündeme taşındı.
İngiliz basını Esad’ın Rus güvenliği altında dış dünyadan izole bir yaşam sürdüğünü, ancak son aylarda Moskova çevresinde hastaneye kaldırıldığı yönünde söylentilerin yayıldığını yazdı.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise bu iddiaları reddederek Esad’ın sağlık durumuyla ilgili çıkan haberleri “asılsız söylentiler” olarak nitelendirdi. İngiliz basını, Putin’in iktidarı kaybeden liderlere mesafeli durduğunu, Esad’ın artık Moskova’da siyasi bir figür olarak görülmediğini de aktardı.