Amasya'da, Osmanlı hat ekolünün kurucusu Şeyh Hamdullah'ın vefatının 505'inci yılı dolayısıyla, "Amasya'dan İstanbul'a Şeyh Hamdullah Sergisi" törenle açıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Amasya Yazma Eserler Kütüphanesi'nde düzenlenen serginin açılışında yaptığı konuşmada, Şeyh Hamdullah'ın Osmanlı hat üslubunun kurucusu kabul edilerek, "Hattatların Reisi" ünvanıyla tarihe geçtiğini söyledi.

Şeyh Hamdullah Mektebi'nin İslam yazı sanatları tarihinin en uzun ömürlü ekolü olduğuna işaret eden Ersoy, "Üslubuyla, yüzlerce eseriyle, talebeleri ve takipçisi olan büyük hat üstatlarıyla, en nihayetinde hat sanatı üzerindeki muazzam etkisiyle bir arada değerlendirildiğinde hat tarihimizin zirvesi kabul edilmektedir. Böylesi bir alim ve sanatkarın hatırasını yaşatmak boynumuza borçtur. Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığımız bu borcun gereğini hakkıyla yapmak için ciddi bir uzmanlık ve gayretle çalışmalarını sürdürmektedir." dedi.

Amasyadan İstanbula Şeyh Hamdullah Sergisi açıldı

Şeyh Hamdullah'ın eserlerinin hiçbirinin Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığından önce basılmadığına dikkati çeken Ersoy, şöyle devam etti:

"Başkanlığımız, Şeyh Hamdullah'ın Fatih'in kitaplığı için istinsah ettiği, 'Mesalihu'l-Ebdan ve'l-Enfüs' eserini 2012'de bastı. 2015'te Sultan 2. Bayezid'in tilaveti için özel yazdığı Topkapı Sarayı'ndaki Mushaf'ın tıpkıbasımını yaptı. Yine özenle istinsah ettiği ve Osmanlı medrese müfredatının başucu kitaplarından olan 'Meşariku'l-Envari'n-Nebeviyye' isimli hadis kitabının tıpkı basımı da inşallah 2026'nın Ocak ayında tamamlanacak. Açılışını yaptığımız, 'Amasya'dan İstanbul'a Şeyh Hamdullah Yazma Eser Sergisi' de alanında bir ilktir. Bir taraftan büyük ustayı çok nitelikli bir çalışmayla anıyor, bir taraftan da onu Amasya ile yeniden buluşturarak bağrından çıkmış bu büyük tarihi şahsiyeti şehrimizin gündemine taşıyoruz. Bu özel projeyi, onun şehrine muhabbetinin ve vefasının da bir yansıması olarak görüyor, ruhunu ayrıca şad edeceğine inanıyoruz."

Amasyadan İstanbula Şeyh Hamdullah Sergisi açıldı

Ersoy, Türkiye Yazma Eserler Kurumunun 800 bine yaklaşan yazma ve nadir matbu eseriyle İslam ve Türk İslam tarihinin tüm asırlarına, siyasetine, kültürüne ve geniş etki coğrafyasına dair en büyük ortak entelektüel hafızayı temsil ettiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Yüz binlerce eseri, bu eserlerin taşıdığı kaynak niteliği ve tarihi değeri ile güçlü uzman kadrosunu bir araya getiren Başkanlığımız, 467 personeliyle bu alanda hizmet veren dünyanın en büyük kuruluşudur. Yine 472 bin 441 eserin dijital görüntüsünü, 639 bin 601 eserin de künye bilgisini erişime açan Türkiye Yazma Eserler Kurumunun web sitesi, dünyanın en büyük yazma eser portalıdır. Deneme süresi de dahil iki buçuk yıl önce erişime açılan web sitemizin üye sayısı 24 bin 334'tür. Ziyaret sayısı 990 bini aşmış, görüntülenen sayfa sayısı da 11,9 milyon seviyesine yaklaşmıştır. Rami Kütüphanesi'ndeki kitap şifahanemiz dünyanın en büyük restorasyon laboratuvarıdır. Bugüne kadar 4 bin 779 eserin restorasyonunu tamamladık. Bir restoratörün bir esere bazen bir seneden fazla zaman ayırması gerektiği bilgisi, bu rakamın büyüklüğünü anlatmak için yeterlidir diye düşünüyorum. Yine bu süreçte 339 bin 279 eserin kuru temizliği, 244 bin 875 eserin durum tespiti, 46 bin 814 eserin düşük sıcaklık uygulaması ve 1758 eserin de bilimsel analizi yapılmıştır. Ayrıca ülkemizdeki bütün yazma eserleri Türkiye Yazma Eserler Kurumu çatısı altında toplama çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmekteyiz."

Amasyadan İstanbula Şeyh Hamdullah Sergisi açıldı

Ersoy, Türkiye Yazma Eserler Kurumu çatısı altında yaptıkları faaliyetlerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kültür ve medeniyeti ihya etme yolundaki iradelerinin bir neticesi olduğunu sözlerine ekledi. Sergiye Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Amasya Valisi Önder Bakan, AK Parti Amasya milletvekilleri Haluk İpek ve Hasan Çilez de katıldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası