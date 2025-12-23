Zambiyalı futbolcu Patson Daka, Afrika Uluslar Kupası (AFCON) grup maçında Mali'ye attığı son dakika golünün ardından takla atarak golü kutlamak isterken boynundan sakatlandı.

Afrika Uluslar Kupası A Grubu ilk maçında Mali ile Zambiya karşı karşıya geldi. Mohamed V Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 1-1 berabere bitti.

Maçtaki ilk gol Mali'de 61. dakikada Lassine Sinayoko'dan gelirken, Zambiya'ya skoru eşitleyen golü 90+1. dakikada Patson Daka'dan geldi. Leicester City forması giyen 27 yaşındaki oyuncu, attığı son dakika golünü sevinirken takım arkadaşlarını ve taraftarları korkuttu. Gol sevincini takla atarak yapan Daka, bir anlık dikkatsizliği sonucu boynunun üstüne düşüp sakatlandı.

Bu sonuçla birlikte Mali ve Zambiya, turnuvaya 1 puanla başladı. Grubun bir sonraki maçında Mali, Fas ile karşılaşacak. Zambiya ise Komorlar'la mücadele edecek.

