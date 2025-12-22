Fenerbahçe'de yönetim ve teknik heyet arasında gerçekleştirilen toplantının ardından kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci'nin geleceğine ilişkin karar verildi.

Süper Lig'in 8. haftasında Samsunspor ile oynanan maçın ardından Fenerbahçe'de kadro dışı kalan milli futbolcu İrfan Can Kahveci için karar verildi.

AYRILIK KARARI ALINDI

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe'de yönetim ile teknik heyet arasında yapılan toplantıs sonrası tecrübeli futbolcu ile devre arasında yolların ayrılması yönünde karar alındı.

TEMSİLCİSİNE HABER VERİLDİ

Bonservisli ya da kiralık olarak gönderilmesi kararlaştırılan İrfan Can için yönetim, oyuncunun menajerine konu hakkında bilgi verdi.

İrfan Can Kahveci

ÖNCELİKLİ HEDEF BONSERVİS ELDE ETMEK

Yurt içi ve yurt dışından gelecek tüm tekliflere açık olan sarı lacivertliler, önceliğini bonservisiyle satıştan yana kullanacak. Bonservisiyle satılamaması durumunda ise kiralama formülü devreye sokulacak.

GOL VE ASİST KATKISI YAPAMADI

2028'de sözleşmesi sona erecek olan İrfan Can Kahveci bu sezon 12 maçta forma giydi ve gol ya da asist katkısı veremedi.

