Ankara’da farklı ilçelerden araç çaldıkları ve çalıntı plakalarla izlerini kaybettirmeye çalıştıkları belirlenen 2 şüpheli, polis operasyonuyla gözaltına alındı. Ele geçirilen araçlar, işlemlerin ardından sahiplerine teslim edildi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince araç hırsızlıklarına yönelik çalışma yürütüldü.

ÖNERİLEN HABERLER DÜNYA Değeri 60 bin dolar! Hırsızlar saniyeler içinde Gandhi heykelini çaldı

Bu kapsamda ekipler, kamera incelemeleri ve saha çalışmaları sonucunda, 2 şüphelinin farklı tarihlerde çeşitli ilçelerden araç çaldıklarını, bu araçları da başka araçlardan çaldıkları plakaları takarak gizlemeye çalıştıklarını tespit etti.

Operasyon sonucunda ekipler 8 ayrı suça karışan 2 şüpheliyi gözaltına alırken, bulunan araçlar ise işlemlerin ardından sahiplerine teslim edildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası