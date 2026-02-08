Hatay’da polis ekiplerinin iki ayrı noktada düzenlediği operasyonlarda 10 kaçak göçmen ile onları taşıdığı belirlenen 2 organizatör yakalanarak tutuklandı. Polisten kaçmaya çalışan bir aracın kaza anı ise araç kamerasına yansıdı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar aralıksız sürüyor.

Hatayda operasyon! Kaza yapan araçtan 10 göçmen çıktı

Çalışmalar sonucunda; Antakya Çevreyolu Kuzeytepe kavşağında ve Antakya-Reyhanlı yolu üzerinde durdurulan iki araç içerisinde Türkiye'de geçerli oturma izni olmadığı anlaşılan 10 yabancı uyruklu göçmen yakalandı.

Olayla ilgili olarak 2 organizatör yakalanırken, şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiler.

