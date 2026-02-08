İhlas Haber Ajansı
Hatay'da operasyon! Kaza yapan araçtan 10 göçmen çıktı
Hatay’da polis ekiplerinin iki ayrı noktada düzenlediği operasyonlarda 10 kaçak göçmen ile onları taşıdığı belirlenen 2 organizatör yakalanarak tutuklandı. Polisten kaçmaya çalışan bir aracın kaza anı ise araç kamerasına yansıdı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar aralıksız sürüyor.
Çalışmalar sonucunda; Antakya Çevreyolu Kuzeytepe kavşağında ve Antakya-Reyhanlı yolu üzerinde durdurulan iki araç içerisinde Türkiye'de geçerli oturma izni olmadığı anlaşılan 10 yabancı uyruklu göçmen yakalandı.
Olayla ilgili olarak 2 organizatör yakalanırken, şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiler.
