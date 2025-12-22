Ara transfer dönemi için çalışmalarını hız kesmeden sürdüren ve PSV forması giyen Joey Veerman ile anlaşma sağlayan Fenerbahçe'nin, Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'da forma giyen Anthony Musaba için harekete geçtiği iddia edildi.

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun, Samsunspor forması giyen Anthony Musaba'yı istediği ve sarı lacivertli yönetimin transfer için harekete geçtiği ileri sürüldü.

TEDESCO BİZZAT İSTEDİ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Domenico Tedesco, Samsunspor'dan Anthony Musaba'yı kadrosunda görmek istiyor.

Anthony Musaba

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Sarı lacivertliler, 25 yaşındaki Hollandalı kanat oyuncusu Musaba'yı kadrosuna katmak için Samsunspor ile temaslara başladı.

9 GOL KATKISI YAPTI

Samsunspor formasıyla bu sezon 22 maça çıkan Musaba, 6 gol attı ve 3 asist yaptı.

