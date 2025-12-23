Transfer listesindeki isimler yüksek maliyetleriyle Beşiktaş yönetimini zorluyor. Hadjam için 9, Blanco için 10 milyon avro istendi. Piton’un da piyasa değeri 8 milyon avro. Sergen Yalçın üç isimden birinin mutlaka alınmasını istiyor.

Beşiktaş’ın ara transfer döneminde öncelikli hedeflerinden olan sol bek bölgesinde yoğun trafik yaşanıyor. Siyah beyazlıların ilk tercihi olan Jaquen Hadjam için kulübü Young Boys kapıyı 9 milyon avrodan açınca rota Arjantin’e kırıldı. Transfer heyeti, şartları daha uygun olan Lautaro Blanco için 4 milyon dolarlık teklifte bulundu ancak kulübü Boca Juniors 26 yaşındaki oyuncu için 10 milyon avro talep etti. Siyah beyazlı yönetim her iki oyuncunun transferini şimdilik askıya aldı. Kartal’ın alternatifleri arasında bir isim daha var.

ERAKOVİC DE LİSTEDE

Vasco da Gama’nın sol beki Lucas Piton’un durumu soruldu. Ön liberoda da görev yapabilen 26 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri 8 milyon avro. Vasco da Gama’nın vereceği cevap merakla bekleniyor. Sergen Yalçın’ın üç isimden birinin mutlaka alınmasını istediği öğrenildi. Öte yandan Rus kulübü Zenit’te forma giyen Strahinja Erakovic de geniş listede. Son üç sezondur Rus ekibinde oynayan Sırp futbolcu, stoper mevkiinin yanı sıra sol bek ve sağ bekte de görev alabilmesiyle dikkati çekiyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası