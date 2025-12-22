Beşiktaş'ın kadroda düşünmediği Felix Uduokhai'ye, Almanya'dan teklifler geldiği öğrenildi. Nijerya asıllı Alman stoperin, devre arasında ülkesine dönmesi gündemde. Bundesliga kulübünün, 28 yaşındaki oyuncu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunduğu belirtildi.

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın kadroda düşünmediği Felix Uduokhai'ye, transfer teklifleri gelmeye başladı. Kendisine kulüp arayan Nijerya asıllı Alman futbolcunun, ocak ayında ülkesine dönmesi gündemde.

Felix Uduokhai

BUNDESLIGA'DAN İKİ TALİP

HT Spor'da yer alan habere göre; Bundesliga ekibi Mainz, Uduokhai için satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu. Ligin dibine demir atan Mainz dışında bir kulübün daha tecrübeli isimle ilgilendiği aktarıldı.

Uduokhai, menajerinin yaptığı görüşmelerden çıkacak sonucu beklerken, anlaşma sağlanması halinde devre arasında Almanya'ya dönecek.

Uduokhai'nin güncel piyasa değeri 5 milyon euro

11 MAÇTA GÖREV YAPTI

Bu sezon 11 maçta görev alan 28 yaşındaki futbolcu, Sergen Yalçın göreve ilk geldiği dönemde şans bulsa da sonrasında formasını kaybetti.

Uduokhai, Augsburg'dan 5,5 milyon euro bonservis karşılığında Beşiktaş'a transfer olmuştu.

