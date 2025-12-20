Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'de ilk devrenin son haftasında Çaykur Rizespor'u tek golle mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalar yaptı. Kadro kurmakta güçlük çektiklerini belirten Yalçın, "5 altyapı oyuncusuyla sahadaydık. Oyuncu değiştirirken 10 dakika düşünüyoruz. Beşiktaş hocasıyım bu kadar düşünmemem lazım kenarda." diye konuştu. Uzun süre sonra kadroya giren Rafa Silva hakkında da konuşan deneyimli çalıştırıcı, "Beklemediğimiz yerde bomba elimizde patladı" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup eden Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"OYUNCU DEĞİŞTİRİRKEN 10 DAKİKA DÜŞÜNÜYORUZ"

Kadronun çok dar olduğunu ve takım kurmakta zorlandıklarını kaydeden Sergen Yalçın, "Oyunun zor olacağını bekliyorduk. Bu oyun sürpriz değil. İlk yarıda oynadığımız maçlarda oynanan oyunlar sürpriz değil. Ancak kazanmak önemli. Genelde, ülke futbolunda her şey tabelaya, sonuca bağlı. Kazanırsan haklısın mantığı ülkemizde geçerli. 5-6 Türk oyuncuyla oynuyoruz. Bizim kadar oynatan yoktur. 5 altyapı oyuncusuyla sahadaydık. Kolay değil, onlar için de zor. Uzun süre alan oyuncular da değiller. Tempolu oyunda savaşmaları önemli. Taylan'a uzun zaman sonra şans verdik, hatalar oluyor ama normal. Genç oyuncuyla oynayınca hatalar olacak. Milot'u kenarda, Cerny'i öbür tarafta başlattık, sonra değiştirdik. Tammy sakatlanınca işler zorlaştı çünkü alacağımız oyuncu yok. Oyuncu değiştirirken 10 dakika düşünüyoruz. Beşiktaş hocasıyım bu kadar düşünmemem lazım kenarda." diye konuştu.

"BOMBA ELİMDE PATLADI"

Rafa Silva kriziyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullanan Yalçın, "Başarılı mıyız? Değiliz. Taraftarımız da haklı, beklentileri büyük. Şu an şartlar bu. Bu kadar sıkıntıya rağmen 8-10 puan daha fazla bitirebilirdik. 8 taneye yakın direkt bireysel hata yaptık. Rafa Silva, beklemediğimiz yerde elimizde patladı. Bomba elimde patladı. Aman problem olmasın, oyuncuyu ve taraftarı kaybetmeyelim, ona iyi görün buna iyi görün derken bomba elimde patladı." dedi.

"DÜZELİYORUZ, DÜZELECEĞİZ"

Daha iyi olacaklarını ve taraftarın desteğinin gerektiğini belirten deneyimli çalıştırıcı, "Bir sürü oyuncu sakatlandı, hamle şansı düşük. Ofansif hamle yapamıyoruz, defansif hamle yapabiliyoruz. Kötü olacağını bekliyordum, işler iyi gitmez diye bekliyordum. Ancak kötünün de bir derecesi vardır. İstemediğimiz ve öngöremediğimiz birçok şey oldu. Ayakta kalmaya çalışıyoruz. Düzeliyoruz, düzeleceğiz. Doğru şeyler yapmaya çalışıyoruz. Neler değişir hep beraber göreceğiz. Taraftarımız biraz güvenirse, oyunculara güvenirse takım daha iyi yerlere gelir. Tribünlerde kötü sonuca karşı protesto durumu var. Beşiktaş bu değil ama mevcut şartlar bu, yapacak bir şey yok." şeklinde konuştu.

