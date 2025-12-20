Beşiktaşlı yıldız hastaneye kaldırıldı: Sağlık durumu belli oldu
Süper Lig'in 17. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u tek golle mağlup ederek haftalar sonra evinde kazanan Beşiktaş'ta karşılaşmaya 11'de başlayan Tammy Abraham, sakatlık nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Siyah beyazlılar, İngiliz golcünün sağlık durumunun iyi olduğunu ve müşahede sürecinin tamamlanmasının ardından taburcu edileceğini duyurdu.
Beşiktaş'ın İngiliz golcüsü Tammy Abraham, Çaykur Rizespor'u mağlup ettikleri mücadelede talihsiz bir sakatlık yaşadı.
İLK YARIYI BİTİREMEDİ
Müsabakanın 21. dakikasında çok net bir fırsattan yararlanamayan Tammy Abraham ilk yarıyı sakatlık nedeniyle tamamlayamadı.
SAMET AKAYDİN İLE ÇARPIŞTI
İlk yarının son dakikasında Çaykur Rizespor'un savunma oyuncusu Samet Akaydin'le çarpışarak sakatlık geçiren siyah-beyazlı futbolcu sağlık ekibinin saha içinde yaptığı değerlendirmenin ardından oyundan çıkarak yerini genç futbolcu Devrim Şahin'e bıraktı.
SAĞLIK DURUMU İYİ
Beşiktaş'tan Tammy Abraham'ın sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Süper Lig’de Çaykur Rizespor’la oynadığı müsabakanın 40. dakikasında kafasına aldığı darbe sonrası baş dönmesi ve şiddetli baş ağrısı sebebiyle oyuna devam edemeyen Tammy Abraham’ın Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen tomografi görüntülemesinde patolojik bulguya rastlanmamıştır. Tammy Abraham, müşahede sürecinin tamamlanmasının ardından taburcu edilecektir." denildi.