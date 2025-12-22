Beşiktaş'ta ocak ayı transfer dönemi için kollar sıvandı. Sergen Yalçın ve Serkan Reçber'in belirlediği isimlerle Beşiktaş tarihinin en pahalı kadrosu kurulacak. Ocak ayında 4 ya da 6 oyuncu transfer edilecek. İlk hedef Agbadou.

Ligdeki son maçında sahasında Çaykur Rizespor’u zorlanarak da olsa mağlup eden Beşiktaş’ta gözler ocak ayı transfer dönemine çevrildi. Teknik direktör Sergen Yalçın’ın talebi doğrultusunda harekete geçen Başkan Serdal Adalı, siyah beyazlı kulübü yeniden zirve yarışının içine sokmak adına kapsamlı bir transfer planlaması yaptı. Hem devre arası hem de yaz transfer dönemini kapsayan bu plan doğrultusunda, rakipleriyle ekonomik ve sportif anlamda rekabet edebilecek kadronun kurulması hedefleniyor.

MERKEZ ÜSSÜ ÜMRANİYE

Yapılacak transferlerin yalnızca sayısal değil, ses getirecek nitelikte olmasına özellikle önem veriliyor. Taraftarı heyecanlandıracak, ligde dengeleri değiştirecek isimler için çalışmalar şimdiden başladı. İlk adımın ocak ayında atılması planlanırken, devre arası transfer döneminde 4 ila 6 oyuncunun kadroya katılması bekleniyor. Bu süreçte transferler tek merkezden yürütülecek. Teknik direktör Sergen Yalçın ile Genel Koordinatör Serkan Reçber’in ortaklaşa belirlediği isimler dışında herhangi bir transfere kesinlikle onay verilmeyecek.

AGBADOU’DA RAKİP ÇOK

Beşiktaş’ta ilk hedef Wolverhampton forması giyen Emmanuel Agbadou. Fildişi Sahilli stoper için bütün şartlar zorlanacak. Piyasa değeri 18 milyon avro olan 28 yaşındaki oyuncuya Bundesliga ve Fransa Ligue 1 ekiplerinden de talipler olduğu öğrenildi.

