Pınar Süt, 2025 yılını 30 milyon dolar ihracat ile kapattı.

Markalı süt ürünleri ihracatından yüzde 12 pay alan Pınar Süt, Türkiye’den yapılan taze peynir ihracatındaki pazar payını da yüzde 24’e ulaştırdı.

Geçen sene yeni pazarlara açılım maksadıyla Suriye’ye ilk ihracatını gerçekleştiren Pınar Süt, aynı sene içinde Rusya başta olmak üzere birçok ülkeye Protein Süt ihraç etti.

Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili İdil Yiğitbaşı dünyanın birçok ülkenin sofralarını kaliteli süt ve süt ürünleriyle buluşturduklarını belirterek, “Özellikle Pınar Labne, Frenk Soğanlı & Sarımsaklı, Kurutulmuş Domatesli ve Laktozsuz çeşitleriyle hem yurt içinde hem de Orta Doğu ve Körfez ülkeleri başta olmak üzere yurt dışında oldukça popüler.

Körfez’deki güçlü konumumuzu daha da sağlamlaştırırken, Kuzey Afrika ve Asya gibi yeni pazarlara açılma stratejilerimizi hayata geçiriyoruz. Tüketicilerimizin sağlığı ve çevresel sürdürülebilirlik işimizin merkezinde yer alıyor. Bölgedeki en çevreci üretim süreçlerinden birine sahibiz ve karbon ayak izimizi her geçen gün azaltmayı hedefliyoruz” dedi.

