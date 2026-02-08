Türkiye’nin Avrupa’ya açılan kapısı niteliğindeki Halkalı-Kapıkule Hattı’nda 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule kesiminin bu yıl hizmete açılması bekleniyor. Yüzde 96 ilerleme kaydedilen projeyle Marmara Bölgesi’ndeki ek hatlar Marmaray koridorundaki trafiği rahatlatacak.

Öte yandan yıl içinde İncesu OSB İltisak Hattı, Havza OSB İltisak Hattı, Hasanbey Lojistik Merkezi-Eskişehir OSB İltisak Hattı’nın tamamlanarak devreye alınması hedefleniyor. Karaman-Ulukışla hattı ise test ve sertifikasyon süreçlerinin ardından hızlı tren işletmesine açılacak.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) verilerine göre Türkiye’nin demir yolu ağı 13 bin 919 kilometreye ulaştı. Bunun 2 bin 251 kilometresini yüksek hızlı ve hızlı tren hatları, 11 bin 668 kilometresini ise konvansiyonel hatlar oluşturuyor. Ülke genelinde 4 bin 100 kilometreden fazla yeni hattın yapımı sürüyor.

