Asgari ücret 2026 yılında geçerli olmak üzere yüzde 27 zamlanarak 28 bin 75 lira oldu. Asgari ücretin açıklanmasının ardında gözler altın hesaplamalarına çevrildi. Peki 2026 asgari ücreti ile kaç gram altın alınabilir? İşte son tablo ve detayları...



Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2026 yılında geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmaları kapsamındaki üçüncü toplantısı sona erdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretin 2026 yılı için net 28 bin 75 lira 50 kuruş olarak belirlendiğini bildirdi.

Asgari ücrete yüzde 27 zam yapılmasının ardından gözler altında alım gücü yeniden hesaplanmaya başlandı.

YENİ ASGARİ ÜCRETLE KAÇ GRAM ALTIN ALINIR? CNBC-E'nin haberine göre, 28 bin 75 TL ile 4,6 gram altın alınabiliyor. Son 5 yıldaki asgari ücretlere göre ise ne kadar altın alınabildiğini hesaplandı.

2020 Asgari ücret: 2 bin 324 TL Asgari ücret ile alınan gram altın sayısı: 8,01 gram

2021 Asgari ücret: 2 bin 833 TL Asgari ücret ile alınan gram altın sayısı: 6,15 gram

2022 (OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ) Asgari ücret: 4 bin 253 TL Asgari ücret ile alınan gram altın sayısı: 5,44 gram

2022 (TEMMUZ-ARALIK) Asgari ücret: 5 bin 500 TL Asgari ücret ile alınan gram altın sayısı: 5,67 gram

2023 (OCAK-HAZİRAN) Asgari ücret: 8 bin 506 TL Asgari ücret ile alınan gram altın sayısı: 7,75 gram

2023 (TEMMUZ-ARALIK) Asgari ücret: 11 bin 402 TL Asgar ücret ile alınan gram altın sayısı: 7,12 gram

2024 Asgari ücret: 17 bin 2 TL Asgari ücret ile alınan gram altın sayısı: 8,63 gram

2025 Asgari ücret: 22 bin 104 TL Asgari ücret ile alınan gram altın sayısı: 4,85 gram

