Çiftçiyi sel vurdu! Hasat için bekleyen sebzeler çamur içinde
Bursa'da etkili olan sağanak yağış sonrasında tarım arazileri çamur içinde kaldı. Hasat yapılması beklenen çok sayıda ürün büyük zarar gördü.
Bursa'nın Karacabey ilçesinde etkili olan yoğun yağışlar, seraları ve karnabahar ekili tarlaları sular altında bırakarak ürünlerin çamur içinde kalmasına ve kullanılamaz hale gelmesine neden oldu.
- Karacabey'de etkili yağışlar seraları ve karnabahar ekili tarlaları sular altında bıraktı.
- Karnabahar ürünleri çamura bulanarak büyük ölçüde kullanılamaz hale geldi.
- Karacabey'e 1-3 Şubat'ta metrekareye 73 kilogram yağış düşerek hasara yol açtı.
Bursa'nın Karacabey ilçesi Gazi Mahallesi Bayıraltı mevkiinde etkili olan yağmur, seraları sular altında bıraktı. Meydana gelen sel sularının tarım arazilerine dolmasıyla karnabahar ekili tarlalarda ciddi hasar oluştu.
ÜRÜNLER ÇAMUR İÇİNDE
Karacabeyli üretici çamura bulanan karnabaharın görüntülerini paylaştı. Ürünlerin büyük kısmının çamur içinde kaldığı görüldü.
ŞUBAT ORTALAMASI 75 KİLOGRAM YAĞIŞ
Bursa’da uzun yıllar şubat ayı yağış ortalaması metrekareye 75 kilogram olmuştu. Tarımsal üretimin önemli merkezlerinden olan Karacabey’de 1-3 Şubat’ta, metrekareye 73 kilogram yağış düşmüştü.
Çiftçiler, sel nedeniyle mahsulün kullanılamaz hale geldiğini belirtti.
