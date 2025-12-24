Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği
Bu kadroyla çok bile

Mehmet Emin Uluç
Mehmet Emin Uluç mehmetemin.uluc@tg.com.tr
Ne derbi ama iki takım da birbirinden eksik... Ligde Fenerbahçe’nin muhteşem geri dönüşüyle tarihi bir zafere çevirdiği geceden tam 8 isim farklı gerekçelerle kadroda yoktu. Beşiktaş’ta da durum iç güveysinden halliceydi... Buna rağmen sahaya çıkan oyuncular keyifli bir mücadele seyri sundu. Yine Beşiktaş kaçtı, Fenerbahçe kovaladı da, bu sefer sollayan Kartal oldu. Türkiye’nin tek yenilmezi ünvanlı Fenerbahçe’nin apoleti kupada söküldü.

Varken de yoklar

Fenerbahçe’yi kadroda olmayanlar değil de sahada kaybolanlar yaktı. Kalede Tarık, beklerde Mert ile Levent, asları aratmıyordu. Göbekte İsmail’e eşlik eden Bartuğ sırıtmıyordu. Ama kanatlardaki Szymanski ile Oğuz’un en uçta sorumluluk alan Kerem’in zayıf oyunu, topa sahip olan Fenerbahçe’nin skora hâkim olmasının önüne geçti. Beşiktaş ise eksiklerine rağmen daha güçlü bir kadroyla çıktığı sahada beklentilerin altında oynasa da Cerny ile maça asıldı.

Cerny çekti fişi

Abraham yaptığı asisti, sebep olduğu saçma penaltıyla sıfırlasa da, Beşiktaş özellikle ikinci yarıdaki temposuyla galibiyeti daha fazla istediğini gösterdi. Tarık kalesinde devleşmese belki çok daha öncesinde kopacak maçı bitirmek yine Cerny’e düştü. Güçlü ve arzulu olan kazandı. Ancak biz de eksiklerin çokluğunda birçok genç oyuncu izleme fırsatı bulduk; onların yeteneklerini alkışlarken, neden bu kadar az şans bulduklarını da sorgulamadık değil.

Maçın adamı: Vaclav Cerny

