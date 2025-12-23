Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk, UEFA Konferans Ligi'nde Rijeka ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından araya girdi. 38 yaşındaki çalıştırıcı, sezonun ikinci yarısı için takımını Türkiye'de hazırlama kararı aldı.

Süper Lig ekibi Eyüpspor'dan ayrıldıktan sonra Shakhtar Donetsk'in başına geçen Arda Turan, ligde sezonun ilk yarısını lider LNZ Cherkasy ile aynı puanda (35) ikinci sırada tamamladı. Shakhtar Donetsk'in sezonun ikinci yarısı için kamp programı belli oldu.

Arda Turan

SHAKHTAR, 14 OCAK ANTALYA'DA TOPLANACAK

Arda Turan, kış kampı için tercihini Antalya'dan yana yaptı. Ukrayna kulübünden yapılan açıklamada, "Son 6 ay inanılmaz derecede yoğun geçti. Shakhtar tatile çıktı" ifadeleriyle birlikte takımın 14 Ocak'ta Antalya'da toplanacağı belirtildi.

2,26 PUAN ORTALAMASI

Shakhtar Donetsk, Arda Turan yönetiminde 32 maça çıkarken; 19 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Genç çalıştırıcı, 2,06'lık puan ortalamasıyla adından söz ettirdi.

Shakhtar Donetsk'in paylaşımı

