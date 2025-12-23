Türkiye Gazetesi
Arda Turan'ın Türkiye kararı: Shakhtar Donetsk'ten açıklama geldi
Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk, UEFA Konferans Ligi'nde Rijeka ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından araya girdi. 38 yaşındaki çalıştırıcı, sezonun ikinci yarısı için takımını Türkiye'de hazırlama kararı aldı.
Özetle
Spor 1 saat önce
Shakhtar Donetsk, Arda Turan yönetiminde sezonun ilk yarısını lider LNZ Cherkasy ile aynı puanda ikinci sırada tamamladı.
- Shakhtar Donetsk, sezonun ikinci yarısı için 14 Ocak'ta Antalya'da kamp yapacak.
- Shakhtar Donetsk, Arda Turan yönetiminde 32 maçta 19 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.
Süper Lig ekibi Eyüpspor'dan ayrıldıktan sonra Shakhtar Donetsk'in başına geçen Arda Turan, ligde sezonun ilk yarısını lider LNZ Cherkasy ile aynı puanda (35) ikinci sırada tamamladı. Shakhtar Donetsk'in sezonun ikinci yarısı için kamp programı belli oldu.
SHAKHTAR, 14 OCAK ANTALYA'DA TOPLANACAK
Arda Turan, kış kampı için tercihini Antalya'dan yana yaptı. Ukrayna kulübünden yapılan açıklamada, "Son 6 ay inanılmaz derecede yoğun geçti. Shakhtar tatile çıktı" ifadeleriyle birlikte takımın 14 Ocak'ta Antalya'da toplanacağı belirtildi.
2,26 PUAN ORTALAMASI
Shakhtar Donetsk, Arda Turan yönetiminde 32 maça çıkarken; 19 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Genç çalıştırıcı, 2,06'lık puan ortalamasıyla adından söz ettirdi.
