Pakistan'dan tarihi övgü! "Erdoğan'ın liderliği savaşları bitirdi"

Pakistan’dan tarihi övgü! "Erdoğan’ın liderliği savaşları bitirdi"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile Azerbaycan’da bir araya geldi. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Afganistan arasında yaşanan çatışmanın Erdoğan’ın liderliği sayesinde sona erdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen 8 Kasım Zafer Günü törenine katıldı. Törene Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de katıldı.

Azadlık Meydanı’ndaki törende üç ülkenin milli marşları okundu, 44 günlük Karabağ Savaşı’nda şehit düşen askerler için saygı duruşunda bulunuldu.

Törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan,  Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüştü.

"ERDOĞAN'IN LİDERLİĞİ SAVAŞI BİTİRDİ"

Törende konuşan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğine övgüde bulundu. Şerif, Pakistan ile Afganistan arasında yaşanan çatışmanın Erdoğan’ın liderliği sayesinde sona erdiğini söyledi.

Şerif, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararlı liderliği sayesinde bölgemizde barış tesis edildi. Bu, Türkiye, Pakistan ve Afganistan arasındaki kardeşlik bağlarının gücünü gösteriyor." dedi.

"TÜRKİYE STRATEJİK BİR OYUNCU HALİNE GELDİ"

Şerif, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın vizyonunun sadece askeri alanda değil, diplomasi ve yeniden inşa süreçlerinde de belirleyici olduğunu vurguladı.

"Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliği sayesinde Türkiye, dünya arenasında modern ve stratejik bir oyuncu haline geldi." ifadelerini kullandı.

KARABAĞ ZAFERİ TÜM DÜNYAYA UMUT VERDİ

Şerif, Azerbaycan’ın Karabağ’daki zaferinin “egemenlik için mücadele eden tüm uluslara umut ışığı” olduğunu belirtti. “Kalpleri birlikte atan üç kardeş ülke; Pakistan, Azerbaycan ve Türkiye bugün burada omuz omuza duruyor." şeklinde konuştu.

Pakistan Başbakanı, Karabağ’ın özgürlüğü için can veren şehitleri minnetle andı ve “Bu kahramanlık, Azerbaycan’ın geleceğini inşa eden en büyük güç olmuştur.” diye konuştu.

