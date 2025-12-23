Asgari ücrette zam pazarlığı devam ediyor. İlk iki toplantısını gerçekleştiren Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı için resmi bir açıklama henüz gelmedi. Ancak toplantının bu hafta içerisinde gerçekleştirilmesi bekleniyor.

TÜRK-İŞ MASADA YOK Bu yıl komisyonda bir ilk yaşanıyor. İşçi temsilcisi TÜRK-İŞ, komisyonun yapısında değişiklik talep ederek bu yıl masaya oturmadı.

Ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, hem TÜRK-İŞ'e hem de HAK-İŞ'e giderek işçi tarafının taleplerini komisyona iletti.

RAKAM İLK KEZ MASAYA GELECEK Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk iki toplantısında rakam gündeme gelmezken, üçüncü toplantı bu açıdan önemli. Önümüzdeki toplantıda rakamların masaya yatırılması bekleniyor.

ERDOĞAN'DAN PATRONLARA MESAJ Cumhurbaşkanı Erdoğan, işveren temsilcisi TİSK'in 9. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, patronlara önemli bir mesaj vermişti. Erdoğan, "TİSK yönetiminden ellerini taşın altına koymalarını bekliyorum. Kefenin cebi yok" ifadelerini kullanmıştı.

ZAM BEKLENTİSİ YÜKSELDİ TÜRK-İŞ'in toplantıya katılmaması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işverenlere verdiği mesajla, asgari ücret zammında beklentiler de yükseldi. Daha önce zam için yüzde 20'ler konuşulurken, bu oran yukarı çekildi.

ASGARİ ÜCRET ZAMMINDA ALT SINIR Ankara kulislerinde konuşulanlara göre, asgari ücret zammında alt sınır yüzde 25.

ASGARİ ÜCRET ZAMMINDA ÜST SINIR Asgari ücret zammının yüzde 30'lara kadar çıkabileceği konuşuluyor. Üst sınır yüzde 30.

Kulislerde konuşulanlara göre, asgari ücret zammının yüzde 25'ten başlaması, maksimum ise yüzde 30'a kadar çıkması bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK? Yüzde 25 zam yapılması durumunda net asgari ücret 27 bin 630 TL, yüzde 30 zam yapılması halinde ise 28 bin 735 TL'ye çıkacak.

İşte asgari ücrette zam senaryoları: ZAM ORANI ZAMLI ASGARİ ÜCRET Yüzde 21 26 BİN 745 TL Yüzde 22 26 BİN 966 TL Yüzde 23 27 BİN 187 TL Yüzde 24 27 BİN 408 TL Yüzde 25 27 BİN 630 TL Yüzde 26 27 BİN 851 TL Yüzde 27 28 BİN 72 TL Yüzde 28 28 BİN 293 TL Yüzde 29 28 BİN 514 TL Yüzde 30 28 BİN 735 TL

