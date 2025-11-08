Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Zafer Günü'nde Ermenistan'a olay gönderme! Aliyev 'şimdi hücrede Azerbaycan çayı içiyorlar' dedi

Zafer Günü’nde Ermenistan’a olay gönderme! Aliyev 'şimdi hücrede Azerbaycan çayı içiyorlar' dedi

Güncelleme:
Zafer Günü’nde Ermenistan’a olay gönderme! Aliyev &#039;şimdi hücrede Azerbaycan çayı içiyorlar&#039; dedi
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 8 Kasım Zafer Günü töreninde yaptığı konuşmada Türkiye ve Pakistan’a teşekkür etti. “Değerli kardeşim Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karabağ Savaşı’nın ilk saatlerinden itibaren yanımızdaydı. Azerbaycan halkı bu kardeşliği asla unutmayacak” diyen Aliyev, Şuşa Beyannamesi ile ilişkilerin müttefikliğe taşındığını hatırlattı. Bugün Pakistan askerleri de Azadlık Meydanı’nda bizimle. Bu, üç ülkenin birliğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de, Karabağ Zaferi’nin 5. yılı dolayısıyla düzenlenen 8 Kasım Zafer Bayramı kutlamaları büyük coşkuyla başladı. Törende Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif aynı platformda yer aldı.

Türkiye’nin desteği Karabağ zaferinin temeli oldu! Aliyev teşekkür etti - 1. Resim

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, törende yaptığı konuşmada Türkiye ve Pakistan’a özel teşekkür etti.

Türkiye’nin desteği Karabağ zaferinin temeli oldu! Aliyev teşekkür etti - 2. Resim

Aliyev, “Değerli kardeşim Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçitte yer alması bizim için özel bir anlam taşıyor. Karabağ Savaşı’nın ilk saatlerinden itibaren gösterdiği siyasi ve manevi destek bize güç verdi, halkımızı cesaretlendirdi. Azerbaycan halkı bu kardeşliği asla unutmayacak” dedi.

Türkiye’nin desteği Karabağ zaferinin temeli oldu! Aliyev teşekkür etti - 3. Resim

"ÜÇ ÜLKENİN BİRLİĞİ"

Aliyev, Pakistan askerlerinin ilk kez Azadlık Meydanı’nda yer aldığını hatırlatarak, “Bu, üç ülkenin kardeşliğini ve dayanışmasını gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Konuşmasında Zafer Günü’nü "kahramanlığın, birliğin ve Azerbaycan halkının gücünün sembolü" olduğunu yineledi.

"ERMENİLER ÇAY İÇMEYİ HAYAL EDİYORDU"

Aliyev konuşmasında Ermenistan'a dikkat çekerek şunları söyledi:

"Ermeniler bir zamanlar Bakü’de çay içeceklerini söylüyordu, hayalleri gerçekleşti: tankları Trofe Parkı’nda sergileniyor, kendileri ise Bakü’de bir hücrede bulunuyor."

