Zafer Günü’nde Ermenistan’a olay gönderme! Aliyev 'şimdi hücrede Azerbaycan çayı içiyorlar' dedi

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de, Karabağ Zaferi’nin 5. yılı dolayısıyla düzenlenen 8 Kasım Zafer Bayramı kutlamaları büyük coşkuyla başladı. Törende Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif aynı platformda yer aldı.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, törende yaptığı konuşmada Türkiye ve Pakistan’a özel teşekkür etti.

Aliyev, “Değerli kardeşim Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçitte yer alması bizim için özel bir anlam taşıyor. Karabağ Savaşı’nın ilk saatlerinden itibaren gösterdiği siyasi ve manevi destek bize güç verdi, halkımızı cesaretlendirdi. Azerbaycan halkı bu kardeşliği asla unutmayacak” dedi.

"ÜÇ ÜLKENİN BİRLİĞİ"

Aliyev, Pakistan askerlerinin ilk kez Azadlık Meydanı’nda yer aldığını hatırlatarak, “Bu, üç ülkenin kardeşliğini ve dayanışmasını gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Konuşmasında Zafer Günü’nü "kahramanlığın, birliğin ve Azerbaycan halkının gücünün sembolü" olduğunu yineledi.

"ERMENİLER ÇAY İÇMEYİ HAYAL EDİYORDU"

Aliyev konuşmasında Ermenistan'a dikkat çekerek şunları söyledi: